Gustavo Petro firmó compromiso para no expropiar

El candidato Gustavo Petro, del Pacto Histórico, firmó en una notaria de Bogotá un compromiso para no expropiar, en caso de que llegue a ser presidente de la República.

Petro llegó a la Notaria 17, en el sur de Bogotá, acompañado de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, y su equipo de asesores para certificar su compromiso.

Publicidad

Gustavo Petro dijo que ni en su campaña política ni en los puntos de su plan de gobierno se contempla la expropiación. Afirmó que se trata de una guerra sucia de sus opositores políticos que quieren confundir a sus electores.

“Con contundencia firmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos y todas las colombianas no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”, dice el documento firmado por Gustavo Petro.

Publicidad

El aspirante también aprovechó para invitar “al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán”.