Gustavo Petro se refirió sobre posible apoyo de los liberales a Federico Gutiérrez: “Lamentable"

Los candidatos a la Presidencia de Colombia que puntean las encuestas estuvieron este martes, 26 de abril de 2022, en el departamento de Nariño. Gustavo Petro visitó Ipiales y Federico Gutiérrez, Pasto.

El candidato del Pacto Histórico recibió la adhesión de las comunidades indígenas del departamento y así como de algunos líderes políticos de la región. Aprovechó su visita a Ipiales para criticar el apoyo del Partido Liberal al aspirante del Equipo por Colombia.

"Lamentable, lo respeto, pero que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal, no dejen perder este momento. Que ese pueblo liberal se junte bajo las banderas de transformar a Colombia, de sacarla de la violencia, de sacarla de esa economía raquítica, sin puestos de trabajo, de pobreza, de hambre, de ese estado en la que la ha dejado Duque”, manifestó Gustavo Petro.

Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez se reunió con algunos sectores productivos en la ciudad de Pasto, también con algunos simpatizantes y se comprometió a apoyar las labores de sustitución de cultivos ilícitos y de infraestructura para el departamento.

“Realizar la obra que es fundamental, la doble doble calzada que va desde Pasto hasta Popayán. Tenemos todo el tema que es fundamental, que es la variante de Timbío a El Estanquillo, que es fundamental, y muchas de estas obras que hay que terminar. Por ejemplo, el tema Pasto-Chachagüí, que es fundamental para poder comunicar la ciudad con el aeropuerto. Y algo necesario, el aeropuerto de Ipiales tiene hoy una buena pista, pero necesita es una terminal de pasajeros”, indicó.

De esta manera, los dos candidatos que puntean las encuestas visitaron Nariño y de esta manera se repartió el apoyo político para los candidatos.

Por otro lado, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estuvo de volanteo por la carrera Séptima en Bogotá.

Fajardo compartió sus propuestas con varias personas que se le acercaron y, en los próximos días, enfocará su campaña en la capital del país.

Habló también sobre la cifra de cerca de 20 millones de colombianos que vivieron en pobreza en 2021, revelada por el DANE, y expuso su plan para enfrentar el hambre en caso de llegar a la Presidencia.

“En Colombia hay mucha gente sufriendo y nosotros tenemos para ese hambre los comedores comunitarios, los bancos de alimentos, el apoyo a los campesinos para que los insumos no tengan el costo que tienen hoy y la escasez que tienen hoy para que puedan cultivar, para que no solamente cultiven hoy, sino para que evitemos la escasez en unos meses, porque sería el resultado de no atenderlos”, declaró Sergio Fajardo.