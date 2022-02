Gustavo Petro sobre posible reconciliación con Claudia López: “Me despedí con besito en la mejilla”

Con el apoyo de un sector de la Alianza Verde, Gustavo Petro lanzó este miércoles, 9 de febrero de 2022, el frente amplio para gobernar en el que incluye a Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Precisamente, habló de los acercamientos con la mandataria local.

“Entonces, si nos ponemos a pelear y, yo voy a ser el presidente y ella, la alcaldesa, porque lo será por un tiempo, pues lo que nos va a pedir la ciudadanía es trabajar juntos. Cohabiten porque sino no soluciona los problemas de la ciudadanía”, declaró Gustavo Petro.

Dijo que con la alcaldesa tuvo una conversación amable, en la que acordaron moderar las alocuciones, es decir, no más ataques.

“Bueno, me despedí con un besito en la mejilla”, expresó el ´precandidato presidencial.

Pero, además, Gustavo Petro habló de un posible triunfo en la primera vuelta.

“Donde la mujer del barrio popular y la mujer campesina decidan votar por nosotros, por el cambio, se produce el cambio en Colombia en la primera vuelta presidencial”, añadió.

También, reconoció que tomar trago con sueño y con muchas horas de trabajo produce efectos negativos, como le pasó en Girardot.

“Ese es un error que no se puede cometer, digamos, es normal en Girardot tomarse una cerveza, no vaya a creer que les digo que no, pero es un error que una campaña no se puede permitir. La campaña necesariamente debe ser de cero alcohol”, agregó Gustavo Petro.

