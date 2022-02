Jorge Enrique Robledo sobre Alejandro Gaviria: “No quiero tener nada que ver con este caballero”

El senador Jorge Enrique Robledo no aguantó más y rompió relaciones con el precandidato Alejandro Gaviria , según él, porque traicionó a la Coalición de la Esperanza al permitir el ingreso a su campaña de la maquinaria de los partidos tradicionales como el liberalismo y Cambio Radical.

“El resultado práctico de que Alejandro Gaviria ande en componendas con quienes eligieron a Duque y han gobernado con Duque es una violación flagrante de los acuerdos que hicimos”, explicó.

Según Robledo, eso significa que el acuerdo mediante el cual el candidato ganador de la consulta del 13 de marzo recibiría el apoyo de los demás precandidatos quedó sin efecto, al menos para él.

“Eso tiene un resultado práctico: el primero es que si yo gano la consulta del 13 de marzo él no tiene que respaldar mi candidatura. No aspiro a su respaldo. Y si él llegare a ganar, cosa que no creo que llegue a suceder, pues significa que yo no lo respaldaré. No quiero estar en su campaña, no quiero hacer parte de nada que tenga que ver con este caballero”, señaló Robledo.

El precandidato hizo una aclaración.

“Con los otros miembros de la coalición Centro Esperanza sigo manteniendo los acuerdos que hicimos”, dijo.

Por ahora, los demás precandidatos de la Coalición de la Esperanza guardan silencio, aunque ha trascendido que hay inconformismo por el manejo que Alejandro Gaviria le ha dado a su campaña que avanza en medio de polémicas.

Este enfrentamiento entre Robledo y Gaviria se suma a los que ha tenido la Coalición de la Esperanza. El más reciente entre Carlos Amaya y Juan Manuel Galán, pero también se han dado entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y otro entre Íngrid Betancourt también con Alejandro Gaviria por las mismas causas que cuestiona Jorge Enrique Robledo.