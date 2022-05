“La energía limpia no es totalmente limpia”: John Milton Rodríguez

John Milton Rodríguez , candidato presidencial por Colombia Justa Libres, resumió sus propuestas ambientales. Tocó el tema del fracking, la minería a cielo abierto y la ganadería extensiva, entre otros.

La explotación petrolífera la va a seguir desarrollando “tal cual hoy en día”, pues cambiar a “aparentes energías limpias sale más costoso y más dañino al medio ambiente". También se mostró a favor del fracking, siempre y cuando sea “de acuerdo con la ley y lo que establezcan los comités técnicos”.

Entre las medidas que John Milton Rodríguez propone para mitigar la ganadería extensiva dice que habría una mesa de trabajo para proteger el medioambiente: “Mis principios son temas de compensación, de proteger las fuentes de agua, los páramos y los acuíferos”.

Acerca de la minería a cielo abierto se comprometió a que “la vamos a regular”.

Sobre la minería ilegal dice que un gobierno suyo pondría la lupa y la inteligencia a las maquinarias amarillas, para que no lleguen tan fácilmente a las regiones donde predominan este tipo de prácticas.

“La energía limpia no es totalmente limpia, es más limpia que la extractiva, pero no es totalmente limpia, que es el idealismo que no debemos seguir copiando”, manifestó John Milton Rodríguez sobre ir dejando atrás las formas energéticas tradicionales.