¿Luis Gilberto Murillo tenderá puente entre los liberales y la coalición Centro Esperanza?

En entrevista con Noticias Caracol, el exministro Luis Gilberto Murillo habló de por qué decidió entrar a la campaña de Sergio Fajardo, como su fórmula vicepresidencial, y no a la de Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, que también le coquetearon.

“Es un acto de coherencia. Yo estoy muy honrado de ser la formula vicepresidencial de Sergio, a quien conozco desde hace muchos años, hemos trabajado juntos en soluciones, sobre todo en Antioquia, Chocó, en el occidente del país y le estamos planteando al país unas propuestas muy concretas, soluciones, que incluyen las necesidades de la Colombia profunda, de la Colombia ignorada, y sobre todo entendiendo el papel fundamental de las regiones y el hecho de que queremos convertir a Colombia en una potencia ambiental y climática, que el patrimonio natural del país sea la base del desarrollo”, indicó.

Sin embargo, cabe recordar que Luis Gilberto Murillo no quiso hacer parte de la consulta interpartidista con la coalición Centro Esperanza, ¿por qué regresó?

“Nosotros le hicimos un planteamiento al país desde el Partido Colombia Renaciente y esos planteamientos tienen que ver con un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, obviamente eso nos llevó a que encontráramos el camino para poder plantearle al país es una alianza con Sergio y con la coalición Centro Esperanza hay muchas coincidencias programáticas de visión de lo que debe ser una nueva Colombia”, aseguró.

Murillo sostuvo una reunión con el expresidente César Gaviria, como fórmula vicepresidencial ¿tenderá puentes entre la Centro Esperanza y los liberales?

“Yo tengo una relación muy cordial con el expresidente César Gaviria, en el Partido Liberal, que juega un papel muy importante, así como con otros sectores. Yo me tracé en esta campaña poderme mover a la civilidad del debate y apartarme de los ataques personales, de la descalificación, porque eso no le manda un buen mensaje al país y eso me llevó a tener esa buena relación con los distintos sectores y si yo puedo servir de puente entre la coalición Centro Esperanza y otros sectores lo haré muy complacido”, subrayó Luis Gilberto Murillo.