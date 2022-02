Pacto Histórico: ¿a qué reformas aspiran sus candidatos a la Cámara y el Senado?

El Pacto Histórico es un movimiento político que quiere llegar al Congreso de la República en una lista de la que hacen parte cinco partidos: Colombia Humana, MAIS, Polo Democrático, la UP y la ADA, Alianza Democrática Amplia.

Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado de la República, recuerda que el Pacto Histórico fue el nombre de una columna que escribió Gustavo Petro.

“La gente empezó a reproducirla y a escribir que ellos se sumaban al Pacto Histórico, entonces se volvió un movimiento”, manifestó Bolívar.

María José Pizarro hoy es representante a la Cámara y ahora quiere llegar al Senado, en el Pacto Histórico,

“Soy la primera mujer en la lista del Pacto Histórico, la primera lista en la historia de nuestro país que es cerrada, paritaria y por lo tanto tendremos una bancada compuesta por los mejores hombres y las mejores mujeres del Pacto Histórico”, expresó.

“Como es una lista cerrada, digamos, si alguien me quiere elegir a mí a Gustavo Bolívar no tiene que elegirme a mí, a Gustavo Bolívar, no me va a encontrar en el tarjetón, va a encontrar es el logotipo del Pacto Histórico”, agregó Bolívar.

Quieren llegar al Congreso para hacer cambios que dicen no dan espera

“Hacer una reforma de la justicia para que el Congreso deje de meter las narices en la elección de procurador, de contralor de algunos magistrados de la Corte y del defensor del pueblo”, aseguró Bolívar.

“Tenemos un objetivo y es ser la bancada del primer gobierno popular, del primer gobierno alternativo y progresista en Colombia, queremos renovar el Congreso de la República y construir mayorías distintas”, señaló Pizarro.

La lista del Pacto Histórico al Congreso de la República reunió a destacadas figuras de la oposición: Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Aida Avella, Clara López, Wilson Arias y Alexander López, entre otros, le apuntan a sacar entre 20 y 30 senadores y 35 representantes a la Cámara.