Petro dice que el trino de Egan Bernal sobre empleo "es sabio"

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, se refirió a la polémica que ha surgido en redes sociales alrededor de varios trinos que ha lanzado el ciclista Egan Bernal. El pedalista, entre otras cosas, dijo que "el regalar plata no va a durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

En contexto: Egan Bernal responde a quienes lo critican por afirmar que alguien que divida no merece ser presidente

Aunque Egan no mencionó a candidato alguno, sus palabras fueron duramente cuestionadas por algunos seguidores de Petro. Eso sí, hubo otros líderes de ese sector político que defendieron la libertad de expresión y pidieron no maltratar a un deportista que solo dijo lo que piensa y le ha regalado tantas alegrías a Colombia.

Pues en las últimas horas, desde Santa Marta, el propio Gustavo Petro se refirió a la posición de Egan Bernal y le dio la razón.

"El trino de él es sabio, porque él está diciendo que está afanado porque se promete mucho (...) él habla del dinero hacia los sectores, dice regalar el dinero y él cree que es mejor el empleo. Y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se puede hacer transferencia de riquezas. En Colombia se la hacen es a los ricos o los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera la riqueza es el trabajo, eso lo dijeron los economistas hace dos siglos, la riqueza está en el trabajo. Entonces, si no hay un sistema de producción, las posibilidades de financiar los derechos sociales se vuelven raquíticos. No es contradictorio, es que hay que ampliar la capacidad productiva del país y eso se hace vía educación", sostuvo el candidato presidencial.

Sobre ese mensaje, Egan envió otro: "No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. ¿Cuál es el raye?".

No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón.

Cuál es el raye? https://t.co/wT7A2MqEb7 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

Estos son los trinos publicados en los últimos días por Egan Bernal, a propósito de la campaña presidencial en Colombia y las próximas elecciones:

En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Se tenía que decir y se dijo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022