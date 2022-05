Petro dice que, de ser presidente, restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro reanudó este jueves en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, su campaña en plaza pública luego de una interrupción de tres días por un supuesto plan para atentar contra su vida .

Petro tenía programadas varias actividades desde por la mañana en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, pero debido a un cambio de agenda solo llegó a la ciudad al final de la tarde para encabezar una concentración en el sector de Natilán, de la ciudadela Juan Atalaya, una de las barriadas cucuteñas.

Con un notable refuerzo de su seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos que subieron con él a la tarima y un chaleco blindado que se le notaba por debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo, Petro se dirigió a la multitud de simpatizantes que lo esperaba desde temprano.

Según el equipo de seguridad de su campaña, detrás del intento de atentado denunciado el lunes estaría la banda criminal La Cordillera, que opera en la región cafetera del centro del país, versión que fue tomada inicialmente con cautela por las autoridades que luego acordaron con el candidato un refuerzo de su seguridad.

Petro habló de lo que en su plan de gobierno contempla para el departamento de Norte de Santander, como la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde 2015 por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Colombia y Venezuela además no tienen relaciones diplomáticas, que fueron rotas el 23 de febrero de 2019 por Maduro luego del intento del líder opositor Juan Guaidó de entrar en su país desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras", dijo Petro.

Yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países. Si se elige a Petro presidente restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela Petro desde Cúcuta

Según el candidato, el presidente colombiano, Iván Duque, ha manejado mal la situación de la frontera y la relación con Venezuela.

"Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque", aseguró.