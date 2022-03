Petro dice que un recuento sería "peligroso" porque “votos están en manos de magistrados uribistas”

Antes de ingresar a una reunión con los integrantes del Pacto Histórico, Gustavo Petro habló con Noticias Caracol sobre su fórmula vicepresidencial, que se espera se decida esta tarde de martes, y también sobre la posibilidad de un recuento de votos de elecciones legislativas.

Acerca del pedido del registrador Alexander Vega al Consejo Nacional Electoral (CNE) para un nuevo escrutinio, Gustavo Petro dice que no es posible legalmente y, además, señala a magistrados que estaría encargados de hacerlo.

“Legalmente no es posible y tiene un enorme peligro, no que no sea bueno volver a contar los votos, sino que eso estaba en manos de jueces que tomaron decisiones, pudieron contar y abrir todas las mesas allí. Hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral, cuya mayoría es uribista y, en esa medida, los 17 millones de votos de colombianos y colombianas están en manos de magistrados uribistas. Si se vuelve a contar ya estando en poder de estas personas nadie garantiza que no hayan metido votos, que no haya un fraude. Era en manos de los jueces que se tenía que hacer”, aseguró el candidato presidencial.

Asimismo, cuestionó que, si “los jueces decidieron, firmaron sus actas, devolvieron los votos, se fueron a sus despachos”, por qué “a ellos no se les hace caso en su decisión, si es con toda la fuerza de la Constitución y la ley”.

Gustavo Petro fue enfático al asegurar que “lo que está pretendiendo el registrador, y sobre todo el presidente, es quebrantar la Constitución y la ley y ahí el peligro de lo que se avecina”.

¿Francia Márquez será su fórmula vicepresidencial?

Sobre la definición de su fórmula vicepresidencial dijo: “Se va a tomar una decisión colectiva, así que démosle tiempo a la decisión. El Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas políticas y sociales que ha sido convocada para tomar esa decisión. Será una decisión plural, no mía, y en esa medida vamos a esperar esa reunión”.