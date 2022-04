Propuesta de Gustavo Petro sobre impuestos abarcaría a “las 4 mil personas más ricas” de Colombia

El candidato Gustavo Petro arribó a Antioquia y empezó su correría en Medellín donde habló de su propuesta de impuestos con el fin de triplicar la inversión actual para la educación, que es de $4 billones, pero según Petro es insuficiente y debe aumentarse a $14 billones.

“¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”, aseguró el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico.

Gustavo Petro continuará esta semana recorriendo Antioquia para explicar su plan de gobierno mediante la iniciativa ‘Petro escucha’, donde se reúne con la comunidad y oye sus problemas y necesidades.

Asimismo, busca alianzas y encuentros con distintos sectores.