Propuestas de candidatos a la Alcaldía de Bogotá para mejorar la malla vial y la movilidad

En el Radar de la Política de Colombia Decide, vea qué proponen los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para solucionar el tema de la crítica malla vial en la capital de Colombia.



“Ejecución, ejecución y ejecución para acabar con la congestión. 58 billones de pesos en obras, las vamos a ejecutar, incluyendo el metro y todas aquellas que permite que Bogotá tenga un sistema multimodal eficiente y seguro. En segundo término, gerentes en todas las vías, para que con tecnología todos los carros y motos puedan fluir. Y, tercero, 32 pequeñas obras que mejoran la movilidad de la ciudad, como puentes, como el caso de los pasos peatonales y todas aquellas en donde hoy se congestiona la ciudad”, dijo Diego Molano.

Por su parte, el llamado candidato de la máscara, Nicolás Ramos, afirmó que su propuesta está enfocada en la “excesiva supervisión a través de la ciudadanía, una aplicación en donde podamos reportar las fallas de las horas 24/7, iluminación para evitar criminalidad bajo la polisombra y nosotros no vamos a pagar un solo peso si no hay transparencia a través del Fondo de Supervisión Vecinal, no se va a pagar una sola obra si realmente no está incluida la comunidad”.

Otros de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que se pronunciaron sobre la movilidad fueron Rodrigo Lara y Jorge Luis Vargas, quienes aprovecharon la operación retorno del lunes festivo para hablar del tema.

“No se compadece lo que paga la gente en el impuesto de rodamiento con esta malla vial de hace 60 años. Vamos a desplegar la política de infraestructura más importante de la historia de Bogotá”, dijo el aspirante Rodrigo Lara.



“A tapar dos millones de huecos. Voy a nombrar gerentes de vía en las principales avenidas de congestión de Bogotá, voy a cambiar la semaforización en Bogotá, porque ya está vieja y no es la que Bogotá necesita. De igual manera, desembotellar la ciudad de estas ballenas que hoy están obstruyendo el tráfico”, subrayó el general retirado Jorge Luis Vargas.

El candidato Jorge Enrique Robledo propone tres medidas de choque: “Una, terminar las obras inconclusas y tapar todos los huecos que destrozan carros y motocicletas. Dos, nombrar un número importante de guardias del tránsito que ayuden a destrancar los trancones. Y, tres, un plan de cultura ciudadana para que todos en Bogotá respetemos las normas del tránsito como debe ser”.

“Primero, mantenimiento preventivo, no esperar que las vías se dañen para intervenirlas. Segundo, un criterio técnico para escoger las vías que hay que intervenir, no arreglar vías que no requieren de arreglo. Y, tercero, semaforización inteligente, tenemos que terminar la implementación del sistema y conectarlo con el sistema de información de la Secretaría de Movilidad. Con estos tres temas vamos a mejorar la movilidad para todos los bogotanos”, puntualizó Carlos Fernando Galán.