¿Qué opinan candidatos a la Alcaldía de Bogotá de una tarifa cero para el transporte público?

En este Radar de la Política les mostramos qué dijeron dos candidatos a la Alcaldía de Bogotá sobre la propuesta de poner tarifa cero para el transporte público que el Gobierno Petro ya tiene en carpeta.

Desde Transmilenio, Rodrigo Lara afirmó que él no piensa “promover impuestos disfrazados ni sobrecostos en las tarifas de servicios públicos para los bogotanos”. Por su parte, Carlos Fernando Galán manifestó que no apoya la propuesta de Petro: “No se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir”.

