¿Qué opinan los candidatos a la Alcaldía de Bogotá del proyecto de infraestructura en El Campín?

En Bogotá, la Alcaldía contrató el proyecto para la construcción del Complejo Deportivo y Cultural El Campín , una asociación público-privada (APP) que transformará el estadio y que además albergará más personas. En este nuevo espacio se creará un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, una nueva sede para el Instituto de Recreación y Deporte y zonas de restaurantes para los visitantes.



El proyecto tendrá una inversión privada de 2.4 billones de pesos para hacerlo realidad. Frente a esto, la mayoría de los candidatos está de acuerdo en que es necesario transformar este espacio para unir la cultura con el deporte, sin embargo, hay otros que consideran que deben existir ciertos cambios.

Jorge Luis Rojas: "Vamos a apoyar la APP de El Campín, Bogotá lo necesita y no debe ser un tema politizado, ya hasta el Gobierno nacional se está metiendo en eso. Esto no es nuevo para Colombia, tiene que ser una APP para que se haga rápido, los empresarios nos dicen que en 4 años lo están terminando".

Gustavo Bolívar: "El nuevo estadio va a tener una capacidad para 45.000 personas, yo digo que, si vamos a tumbar un estadio de 42.000 por llevar 3.000 espectadores más, no se justifica semejante costo. Es una obra de 2.5 billones todo el complejo, entonces ¿por qué no hacemos mejor un estadio de talla mundialista, de 60.000 espectadores?".

Carlos Fernando Galán: "Vamos a echar adelante esa alianza público-privada, que salga adelante, que Bogotá tenga en El Campín el escenario para la Filarmónica y, en todo alrededor de ese punto de la ciudad, un escenario de atracción turística. Vamos a tener un estadio en las mejores condiciones internacionales y vamos a tener por fin un espacio para la Filarmónica en Bogotá".

Juan Daniel Oviedo: "Porque une la cultura y el deporte, porque va a permitir tener un estadio de talla global y al mismo tiempo tener una infraestructura para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con 2.500 sillas, que va a hacer convivir y demostrar efectivamente que la cultura y el deporte son fundamentales para la ciudad".

Jorge Enrique Robledo: "En general yo no he sido muy amigo de que se privaticen los servicios públicos, es que, cuando se privatizan, lo que sucede es que dejan de ser públicos, porque se adquieren unos precios tales que la ciudadanía no puede acceder a ellos. Que hagan negocio con otras cosas".

Rodrigo Lara: "Me encanta la idea porque vamos a recuperar ese espacio público, vamos a tener una sala para la Filarmónica, también un centro de arte, un nuevo estadio que permitirá tener conciertos y los partidos de fútbol. El estadio El Campín es absolutamente anacrónico y ya era hora de crear un nuevo estadio".

Diego Molano: "Tendremos la sede de la Orquesta Filarmónica, tendremos un espacio de gamers para que esos jóvenes que también están en los juegos electrónicos puedan disfrutar esa actividad, además de un gran centro gastronómico para la ciudad. Ese centro cultural lo vamos a apoyar con decisión y lo vamos a ejecutar lo más pronto posible, Bogotá se merece un centro cultural y deportivo como el que se va a construir en El Campín".