¿Qué proponen los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para acabar con el hambre en la ciudad?

En el Radar de la Política de Noticias Caracol, algunos de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá respondieron cómo abordarían el problema del hambre en la capital colombiana y promoverían la soberanía alimentaria.



Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá: "El PAE hoy solamente alimenta los días de lunes a viernes, eso nos da 180 días al año. Queremos ampliarlo a 365 días. Nos parece que el Distrito tiene las finanzas suficientes para que todos los niños de todas las escuelas coman los 365 días al año".

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá: "Vamos a lanzar un plan de choque específico. Somos conscientes que cerca del 30% de los habitantes de Bogotá no acceden a tres comidas. Eso requiere un plan de choque que lo hemos llamado 'Bogotá sin hambre 2.0', es recuperar lo que hizo Lucho Garzón, que fue pertinente su momento y que hoy lo necesitamos de nuevo".

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá:

"

Lo más importante es aprovechar lo que tenemos, tenemos Sumapaz, la parte rural de USME y Ciudad Bolívar. Lo que queremos es integrar la oferta agroalimentaria de las reservas campesinas de Bogotá para que estos alimentos satisfagan las necesidades de más comedores comunitarios que queremos instalar".

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá: "Lo primero es el programa de medio millón de familias, las más vulnerables, recibiendo medio millón de pesos mensuales. Es un programa para la familia que apoya los jóvenes, eso garantiza que tenga recursos para alimentación y un subsidio de transporte. En segundo término, vamos a impulsar la seguridad alimentaria vinculando a los campesinos de Sumapaz, a los campesinos de la localidad de Santa Fe, de Ciudad Bolívar y de USME, para que provean alimentación".

Jorge Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá: "Hay que asegurar comida caliente, particularmente para las personas de la tercera edad, que habrá que crearles comedores, que se debilitaron en los últimos años, pero que vamos a fortalecer".

Rodrigo Lara, candidato a la Alcaldía de Bogotá:

"

Hay programas que consisten en restaurantes comunitarios, pero es llevar a la gente y es humillante para la gente. Yo le voy a entregar a las familias que no coman tres veces al día una bolsa con hortalizas y frutas, que compro directamente al productor, pero no gratuitamente, le pido a esta familia que me entregué la bolsa blanca de reciclaje".

Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá: "En Corabastos diariamente se pierden entre 2.000 a 2.500 toneladas de alimentos, estamos con parte de nuestro equipo hablando con Corabastos para que con esa comida ,que pueden llegar más o menos a 1.5 millones de habitantes diariamente, ayudemos a la seguridad alimentaria".