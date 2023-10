¿Quiénes son las parejas de los candidatos a Alcaldía de Bogotá? Uno está recibiendo "hojas de vida"

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Jorge Robledo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas, Luis Carlos Galán y Gustavo Bolívar hablaron en el radar de la política sobre sus parejas y lo que pasará con ellas si llegan a ser elegidos.



Jorge Robledo y Carmen Escobar se conocieron en 1971. “Carmen, mi señora, ha tenido siempre una vida independiente, la que toma pues sus decisiones y todo, entonces ya veremos qué decisión toma. Pero estoy seguro de que será una decisión de carácter democrático. Muy querida, ella es una persona muy especial, entonces contemos que en cualquier parte donde esté lo va a hacer supremamente bien”, señaló el candidato.

Diego Molano y Marcela Rodríguez se conocieron hace 33 años en la asociación de estudiantes de la universidad. Se ganaron un concurso para viajar a Israel como jóvenes líderes y allí fluyó todo.

“Marcela seguirá con sus actividades profesionales cuando yo esté en la Alcaldía, ella nos ayudó a formular la política de salud mental para poder contribuir a esa gran problemática que tienen jóvenes niños y adolescentes en la ciudad de Bogotá, también a la formulación de la política de mujer, entendiéndola como el 52%”, indicó el exministro de Defensa.

Gustavo Bolívar dijo que “en este momento no tengo pareja, estoy sin novia, porque obviamente nadie resiste el ritmo de trabajo de una persona como yo. Ellas reclaman tiempo, lo merecen, yo no tengo para darlo en este momento. Entonces he nombrado como gestora social a Gloria Gaitán, que es la hija de Jorge Eliécer Gaitán, tiene 87 años y es muy vital, va a trabajar conmigo muchos temas de mujer”.

Pese a esto, el candidato del Pacto Histórico no dejó perder la oportunidad. “Aprovecho para hacer la cuña y pedirle que me manden hojas de vida, estoy recibiendo hojas de vida. Si alguien quiere meterse con una persona que la va a tratar muy bien, que nunca tiene tiempo para ella, pero que la comprende en todas sus dimensiones, pues ahí estoy yo”.

A Rodrigo Lara su esposa María José Valenzuela lo ha acompañado en su labor de volanteo por las calles. Él dice que “no le impongo nada, ella sí me impone algunas cosas, pero es lo que ella decida. En segundo lugar, pues ella es una madre extraordinaria, es una emprendedora, ella hace ropa para niños, creó de la nada una marca que ha sido exitosa. Al mismo tiempo ama, cuida y protege mucho a mis hijos. Mis hijos son grandes deportistas gracias a la constancia de la disciplina de su mamá. Ella se va a encargar, si ella lo acepta, de ese programa para cuidar a sus hijos como cuidamos a los nuestros”.

Claudia Serrano es esposa de Jorge Luis Vargas. Hija del general Roso José Serrano, es una abogada con más de 30 años en el sector público. Esto dijo el general Vargas sobre ella: “Claudia toda la vida me ha apoyado, ha estado conmigo en las diferentes actividades y procesos que he emprendido y he realizado. Como alcalde mayor, Claudia me va a apoyar en la gestión social de la alcaldía asesorándome jurídicamente y ayudando a que la inclusión y temas de género sean una realidad en la ciudad”.

Carlos Fernando Galán tiene como pareja y mano derecha a Carolina Deik, abogada de la Universidad Javeriana, especialista en derecho administrativo. “Es la persona más importante en mi vida. Es una aliada y es una profesional extraordinaria que me guía y con la que hacemos un equipo para lograr un desarrollo profesional”, destacó el candidato del Nuevo Liberalismo.