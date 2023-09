Rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui por la financiación en el metro de Medellín

Juan Carlos Upegui y Federico Gutiérrez, candidatos a la Alcaldía de Medellín, discreparon sobre la financiación en el metro para lograr su gratuidad en beneficio de algunas poblaciones en la ciudad.



La polémica surgió luego de que, en un debate, el candidato por el quinterismo Juan Carlos Upegui planteara la posibilidad de garantizar el transporte gratis para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. "Es lograr que nuestro sistema metro sea gratuito para los jóvenes menores de 25 años que sean estudiantes, para los mayores de 60 años y para las personas con discapacidad", expresó.

Frente a la propuesta, Federico Gutiérrez señaló que Upegui desconoce la situación actual sobre el sistema de transporte masivo, que, según él, se encuentra desfinanciado. Sin embargo, su forma de responder fue lo que más llamó la atención.

"Jummm, qué dijera uno ahí, yo me acuerdo que mi mamá me decía 'Fico, no hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa'. El Gobierno al que ellos representan tiene hoy desfinanciado el fondo de estabilización de la tarifa del metro de Medellín y todo el sistema de transportes, con una deuda de 150.000 millones de pesos", aseveró.

Por otro lado, el Radar de la Política se ubicó en la ciudad de Cali, donde los candidatos siguen fortaleciendo sus alianzas de campaña.

El candidato a la Alcaldía de Cali Roberto Ortiz recibió apoyo de una parte importante del Partido Liberal. Por su parte, Alejandro Eder fue asistido por el Partido Salvación Nacional, presidido por el excandidato Armando Aristizábal.

Finalmente, la candidata Diana Rojas se reunió con la exministra de Cultura Mariana Garcés y aseguró que apoyará la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca.