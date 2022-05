Rodolfo Hernández: "Votar por Petro es votar por Piedad Córdoba, y Fico es Uribe"

A la campaña de Rodolfo Hernández se sumaron nuevos respaldos. Otra gloria del ciclismo, Nairo Quintana, manifestó su apoyo político al exalcalde de Bucaramanga. El candidato por el movimiento Gobernantes Anticorrupción expresó: “Muy estimado Nairo, su voto le da alegría a mi corazón y suma esperanza a nuestro país”.

Mientras tanto, en Neiva, Rodolfo Hernández fue recibido por sus seguidores. El respaldo en las calles tiene un común denominador, su aumento en las encuestas. La más reciente de Invamer muestra que tiene una intención de voto del 20,9% y sus opciones de llegar a segunda vuelta también son altas.

Publicidad

Sobre los acercamientos que ha tenido con otras campañas, también dio detalles. "A mí me llama todo el mundo y yo no me puedo negar, escuchar es gratis", dijo Hernández.

Una de las llamadas, afirma, fue de Íngrid Betancourt. "Yo lo que puedo, y le dije a Ingrid, es recibir apoyo suyo pero no firmar acuerdos programáticos. No hacer acuerdos de gobernabilidad", recalcó.

La otra campaña es la de Sergio Fajardo, incluso mencionó detalles de una reunión esta semana con tres emisarios.

"El lunes a las 8:30 de la noche el doctor Fajardo envió a 4 representantes, pero solo fueron 3. ¿Quiénes son? El doctor Humberto de la Calle, el doctor Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya y Juan Manuel Galán. El doctor De la calle no fue, fueron los otros tres. Ellos quieren hacer acuerdo programático y yo les dije que no puedo hacer acuerdo programático”.

Publicidad

De otro lado, Rodolfo Hernández aprovechó para lanzar la siguiente frase: "Votar por Petro es votar por Piedad Córdoba, votar por Petro es votar por Armando Benedetti, votar por Petro es votar por Roy Barreras. Ahora cojamos al otro, Fico. Fico no es Fico, Fico es Uribe. Fico no es Fico, Fico es César Gaviria Trujillo, que acabó el campo".

Hernández tendrá su último evento público en Barranquilla. El fin de semana descansará, acompañado de su familia, en Bucaramanga.