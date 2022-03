Secretario de Gobierno de Alcaldía de Medellín renunció para hacerle campaña a Petro

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, y Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social y Familia, renunciaron para ayudar a impulsar en esta región al candidato presidencial Gustavo Petro.

La información fue confirmada por el alcalde Daniel Quintero. "Me llena de alegría y me parte el corazón al mismo tiempo, dos de mis mejores amigos, dos de los mejores funcionarios que ha tenido la Alcaldía de Medellín me presentaron su renuncia porque han decidido dar un paso adelante para liderar el país", reseñó Blu Radio .

Aplausos de pie para el trabajo que @estebanrestre y @Juanparal han realizado para construir la #MedellínFuturo. Se van a trabajar por el futuro de Colombia. Muchos éxitos, amigos. 🙏🏼 pic.twitter.com/PvEdUTzBSv — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 22, 2022

Esteban Restrepo, quien deja la secretaría de Gobierno, es abogado de la Universidad Católica Luis Amigó. Además, especialista en contratación estatal de la Universidad de Medellín. Era también gerente para la atención del COVID.

Gracias infinitas a @QuinteroCalle y compañer@s por las enseñanzas. Hoy me voy del gobierno, pero nunca del trabajo por la ciudad y el país. #SiAntioquiaCambiaColombiaCambia — Esteban Restrepo (@estebanrestre) March 22, 2022

Juan Pablo Ramírez es profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó.

