Sergio Fajardo critica las trampas y acusaciones en política: "No es la Colombia que queremos"

A solo 10 días de las elecciones para elegir al nuevo presidente de Colombia, los candidatos se encuentran en cierres de campaña en plaza pública. El candidato presidencial Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, realizó su cierre de campaña en la comuna 16 de Cali. Desde allí, pidió garantías y transparencia en el proceso electoral.

Dijo que la política se ha enfrascado en peleas personales y que han sido muy pocas las propuestas que se han escuchado de los candidatos. Afirmó que irá hasta último minuto como candidato independiente.

“He repetido una y otra vez que en medio de todas estas cosas hay que abogar por una política limpia, decente, que se pueda hablar de valores, de educación, que se pueda respetar al diferente, que se pueda construir en Colombia. Eso es lo que yo he dicho y repito y no me gusta lo que veo en términos de la discusión política tramposa, mañosa, acusaciones, esa no es la Colombia que nosotros queremos”, enfatizó Sergio Fajardo.

Gustavo Petro

Por su parte, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, hizo desde Bucaramanga compromisos para proteger el agua y el Páramo de Santurbán. Además, aseguró que prohibirá el frácking.

“Tenemos defensores del agua no por un asunto de modas, de postura: ‘está de moda ser ambientalista, entonces cae bien decir que voy a defender el agua’… Es porque es un asunto esencial, es porque nos determina la forma de sociedad, la forma política y la forma de economía y del Estado que queremos”, afirmó Gustavo Petro.

Dijo, además, que si llega a la Presidencia los estratos 1 y 2 tendrán derecho a 12 metros cúbicos de agua sin pagar. El costó lo asumiría el Gobierno.

Federico Gutiérrez

En Valledupar, Federico Gutiérrez cerró campaña llenando la plaza Alfonso López. El candidato del Equipo por Colombia se refirió a sus propuestas, pero también a las de Gustavo Petro, quien se ha ido lanza en ristre contra la minería.

Gutiérrez dijo que la transición energética debe hacerse de manera paulatina y responsable, y reprochó la comparación de la cocaína con el carbón. Anunció que, si llega a la Casa de Nariño, regulará los altos precios del costo de la energía eléctrica en la Costa Caribe.

También volvió a referirse al respaldo del ciclista Egan Bernal a su campaña: “Es un símbolo de los colombianos, Egan es un símbolo de cómo cuando uno se cae se levanta y sale adelante, literalmente, que es lo que hemos hecho todos los colombianos en momentos tan difíciles, porque es un ejemplo para los jóvenes colombianos y para las nuevas generaciones. Le agradezco a Egan su apoyo a nuestra candidatura presidencial”.

Rodolfo Hernández

Por el lado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, durante su visita a Ibagué, el candidato Rodolfo Hernández recorrió las calles del centro de la ciudad y llegó hasta una de las plazas de mercado.

El candidato presidencial aseguró que el TLC es lo peor que le pudo haber pasado al país.

“Los TLC que tenemos los vamos a revisar a ver qué desequilibrio tenía el país cuando firmaron ese TLC. Bastante trabajo vamos a tener con los que ya tenemos firmados a ver si podemos renegociar, que no es fácil, entonces con estos líos para qué genero otros, arreglaremos estos primero y luego míranos qué pasa con el resto”, señaló Rodolfo Hernández.