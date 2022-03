Sergio Fajardo denunció que el fiscal es una de las "personas asociadas a Duque" que quieren dañarlo

Los precandidatos presidenciales en Colombia siguen con el foco puesto en la búsqueda de apoyos con miras a las consultas del domingo 13 de marzo. En medio de esas actividades, Sergio Fajardo , de la Coalición Centro Esperanza, lanzó un duro señalamiento contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Sergio Fajardo, de volanteo por Bogotá, dijo que no se le haría raro si en los próximos días hay una decisión de la Contraloría o de la Fiscalía en su contra.

“A mí me quieren sacar de la vida, me quieren dañar mi vida personal y me quieren dañar mi vida pública, eso lo tengo clarísimo y lo he demostrado en diferentes intervenciones. Y estas personas están directamente asociadas con el presidente Duque, es que son el que era su compañero de la universidad, compañero de trabajo, es el fiscal”, dijo.

Asimismo, Sergio Fajardo agregó: “¿Usted cree que no conversan? ¿Cree que simplemente hay una separación de poderes? Por supuesto que no y tengo bastante información”.

Sergio Fajardo no precisó qué es lo que sabe, pero insistió en que tiene “bastante información de muchas cosas".

De otro lado, Alejandro Gaviria, otro de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, atendió a medios de comunicación y recibió el apoyo de la científica Brigitte Baptiste, rectora de la universidad EAN.

“Yo creo que el mundo de la ciencia, el mundo del conocimiento, tiene un lugar en el mundo de la política”, dijo Alejandro Gaviria.

“Por la política de la sostenibilidad, los invito a votar por Alejandro Gaviria, yo lo voy a hacer”, aseguró Brigitte Baptiste.

Carlos Amaya, también de la Centro Esperanza, recibió el apoyo de Angélica Lozano en su cierre de campaña. Estuvo acompañado por la mamá de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el evento donde habló de su política para la mujer.

Entretanto, los otros dos precandidatos de dicha coalición, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, hicieron campaña en medios y a puerta cerrada.

Pacto Histórico y Equipo por Colombia

Por el lado del Pacto Histórico, Gustavo Petro sostuvo reuniones con grupos de mujeres en Neiva y los demás precandidatos de dicha alianza tuvieron agenda privada.

En el Equipo por Colombia, el pulso político cada vez está más agitado. Federico Gutiérrez y David Barguil se disputan el respaldo de los partidos, especialmente del Centro Democrático.

Inscripción de Rodolfo Hernández

En la tarde de este martes, el candidato a la Presidencia de la República por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, inscribió su aspiración ante la Registraduría Nacional.

Presentó como su fórmula vicepresidencial a la también ingeniera Marelen Castillo y dijo que, a su lado, luchará contra la politiquería y la corrupción.

El ingeniero Rodolfo Hernández sostuvo que seguirá su campaña en redes sociales y descartó el uso de la tarima y la plaza pública. Además, señaló que seguirá solo en su candidatura y que no acepta alianzas con ningún sector político.

