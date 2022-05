Sergio Fajardo no cree en las encuestas: “No se coman el cuento, queda una semana”

En la coalición Centro Esperanza crece el malestar por cuenta de las declaraciones de algunos de sus integrantes que revelaron con qué candidato se irían en segunda vuelta, mencionando nombres diferentes al de Sergio Fajardo.

Alejandro Gaviria fue quien abrió la puerta a la duda sobre la firmeza de quienes rodean a Sergio Fajardo al decir al Financial Times que era preferible tener una explosión controlada con Gustavo Petro. Sin embargo, en las últimas horas aclaró lo siguiente.

“Desde que Sergio ganó la consulta de la coalición Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de la campaña. No solo es mi obligación desde un punto de vista legal, sino también una convicción personal profunda sobre el futuro de nuestro país”, enfatizó Alejandro Gaviria.

Otros integrantes de la coalición como Carlos Amaya hablaron en el mismo sentido: de su firmeza con Fajardo para primera vuelta, pero de su intención de voto para la segunda ante el panorama que muestran las encuestas.

“Si las encuestas tienen razón y la tendencia se mantiene pasarán dos opciones de cambio a segunda vuelta, lo que creo que es una gran alegría para el país, escoger entre dos opciones de cambio, entre Petro y Rodolfo. En ese caso, sin duda, votaré por Rodolfo Hernández, como ya lo anuncié en un debate el 12 de diciembre el año pasado”, comentó Carlos Amaya, coordinador rural y de juventudes con Fajardo.

Pero hay quienes dicen que esperarán hasta el 29 de mayo.

“No me gusta, no me parece que sea digamos el tipo de cambio que requiere el país. Me parece una suerte de salto al vacío”, recalcó sin embargo Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, sobre Rodolfo Hernández.

Sergio Fajardo aseguró que no cree en las encuestas y que no se siente solo de cara a la primera vuelta.

“Lo que estoy diciendo es que las encuestas lo que están demostrando es que la verdad que se pretendió imponer aquí, que eran dos, que solamente había dos, es falsa y eso quiere decir que entonces no se coman el cuento, falta una semana, falta una semana de trabajo intenso”, puntualizó el aspirante a la Presidencia.

Y, ¿por qué no se une a Rodolfo Hernández?

“Porque no, porque yo hago una propuesta política, porque ya lo he dicho tantas veces, estamos haciendo una forma de la política, una propuesta política, una convicción de la política, una manera de actuar en la política”, respondió el candidato.

Otros integrantes de la Centro Esperanza como la senadora Angélica Lozano y los hermanos Galán se mantienen en la postura de que apoyan a Fajardo en esta primera vuelta y solo anunciarán su respaldo para segunda después del 29 de mayo.