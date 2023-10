Elecciones regionales 2023: conozca si puede llevar a su mascota al puesto de votación

Los domingos son días en los que usualmente los propietarios de mascotas aprovechan para pasear con ellas. Este domingo, 29 de octubre, es un día especial, porque en Colombia se realizarán las Elecciones Regionales 2023 y puede que quienes tengan mascotas estén pensando si pueden acercarse a las urnas con su mascota y después continuar con sus actividades del día.

Si usted también tiene esta duda, puede estar tranquilo, porque no existe nada que le impida ir a votar en compañía de su mascota. La Registraduría Nacional asegura que, por su parte, no prohíben el ingreso de animales a los puestos de votación, sin embargo, no lo recomiendan.

“No existe ninguna prohibición sobre el ingreso de mascotas a los puestos de votación; sin embargo, por seguridad se recomienda a los votantes abstenerse de llevar mascotas en la jornada electoral”, asegura la Registraduría en su página web.

Cabe anotar que aunque la Registraduría no tenga problemas, puede que algunos puestos de votación estén ubicados en lugares que sí tienen restricciones para la entrada de mascotas. En caso de querer asistir a votar con su animal de compañía, debe consultar su puesto de votación y asegurarse de que este sea petfriendly, o amigable con las mascotas.

Por otro lado, la Registraduría Nacional hace énfasis en que si bien es permitido, no es conveniente llevar mascotas a los puestos de votación porque no se sabe cómo pueden reaccionar estas ante la cantidad de personas, o si hay otros animales en el espacio. Esto puede ocasionar una alteración al orden, factor que es importante garantizar durante la jornada electoral.

Si de todas formas usted decide asistir a votar con su animal de compañía, entonces siga estas recomendaciones:



Siempre, sin importar qué tan calmada pueda ser su mascota, manténgala con correa. No deje que deambule por el espacio solo.

Procure que su mascota lleve bozal

Lleve agua y comida para su mascota

Procure que su mascota haga sus necesidades fisiológicas antes de ingresar al puesto de votación

Para finalizar, y más importante, sea consciente de su mascota. Si sabe que su animal no puede estar calmado en espacios cerrados con muchas personas, entonces es mejor que lo deje en casa. Así mismo, si usted habita en un clima cálido, revise que su perro no vaya a sofocarse mientras está acompañando.

Garantizar el orden público en las elecciones regionales 2023

Para garantizar el orden público durante la jornada electoral, el Ministerio del Interior (MinInterior), emitió un decreto en el que listan algunas medidas de seguridad.

Estas son algunas normas que debe cumplir para evitar ser castigado, ya sea con una multa económica o con la cárcel.



Ley seca: Queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p. m. del día sábado 28 de octubre hasta 6:00 a. m. del día lunes 30 de octubre de 2023

Queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p. m. del día sábado 28 de octubre hasta 6:00 a. m. del día lunes 30 de octubre de 2023 Porte de armas: Se suspenden los permisos de porte de armas desde las 6:00 a. m. del sábado 28 de octubre 2023, hasta las seis de la mañana 6:00 a. m. del día lunes 30 de octubre de 2023.

Se suspenden los permisos de porte de armas desde las 6:00 a. m. del sábado 28 de octubre 2023, hasta las seis de la mañana 6:00 a. m. del día lunes 30 de octubre de 2023. Propaganda política: Durante el 29 de octubre se prohíben los carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral.

Durante el 29 de octubre se prohíben los carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral. Ayudas en las urnas: Los ciudadanos podrán llevar un elemento que le permita a la persona identificar la imagen del partido o del candidato que va a elegir. El elemento no debe medir más de 10 centímetros y no debe ser portado en un lugar visible.

Los ciudadanos podrán llevar un elemento que le permita a la persona identificar la imagen del partido o del candidato que va a elegir. El elemento no debe medir más de 10 centímetros y no debe ser portado en un lugar visible. Información: los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones o resultados de encuestas nuevas el día de las elecciones.

Puntos clave de las elecciones regionales 2023

El domingo 29 de octubre de 2023 se abrirán las urnas electorales en Colombia para las elecciones regionales. En esta oportunidad, los colombianos mayores de 18 años que viven en el país elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y, en algunos casos, ediles de Juntas Administradoras Locales.

En todo el país hay 38.883.144 personas habilitadas para votar y se dispondrán 12.918 puestos de votación. A cada ciudadano se le asignó un punto de sufragio específico, por eso, para consultar su mesa de votación para las elecciones 2023, debe acudir a los canales de la Registraduría Nacional.

Debe tener en cuenta que en estas elecciones no todos los tarjetones son iguales. Independiente de que cambien los candidatos a cada cargo, los formatos son distintos. En Colombia hay dos tipos de tarjetones electorales, uninominal y plurinominal, y debe saber que en las elecciones de este año se van a usar ambos, así que debe aprender a cómo marcar cada uno.