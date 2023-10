Elecciones regionales 2023: todo lo que debe saber antes de ir a votar este 29 de octubre

El país se prepara para volver a vivir una jornada democrática. Este 29 de octubre los colombianos mayores de 18 años que residen en el territorio participaran de las elecciones regionales 2023 en las que se escogerán los próximos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

Ad portas de la jornada electoral puede que usted todavía tenga dudas sobre dónde y como votar o las restricciones que estarán vigentes durante este fin de semana. Pensando en hacerle más fácil su participación en las elecciones, le respondemos algunas preguntas clave:

¿Quiénes pueden votar en las elecciones regionales 2023?

En todo el país hay 38.883.144 personas habilitadas para votar.

En esta oportunidad solo podrán votar las personas colombianas o extranjeros con estatuto oficial de residente que tengan más de 18 años y estén inscritos en el censo electoral. Las personas colombianas deben vivir en el país.

¿Dónde puedo votar?

En las elecciones regionales 2023 se dispondrán 12.918 puestos de votación, todos dentro del país. Esta vez no se habilitarán mesas de votación en el exterior.

Pero tenga en cuenta que no puede votar en cualquier punto de votación. Su cédula debe estar inscrita en uno en particular, solo allí puede ejercer su derecho.

Para saber cuál mesa de votación le fue asignada, entonces puede dirigirse a www.registraduria.gov.co o descargar la aplicación elecciones Colombia 2023 desde su dispositivo móvil y hacer clic en el banner “consulte aquí su lugar de votación”. Allí, se deberá digitar el número de cédula de ciudadanía y el sistema arrojará la información.

¿Cuál es el horario de la jornada electoral?

Las urnas se habitarán desde las 8:00 a. m. y estarán abiertas de manera continua hasta las 4:00 p. m.

Tenga en cuenta que nadie puede votar desde antes, y llegadas las 4:00 p. m. tampoco se podrán depositar más tarjetones en las urnas. Aun si las personas están en la fila del puesto de votación, no podrán votar. La única forma en la que se le permitirá es si a la hora en punto de cierre usted ya le entregó su cédula de ciudadanía al jurado de votación.

¿Con qué documento puedo votar?

Para poder votar, debe presentar su cédula de ciudadanía color amarillo con hologramas o la cédula digital en físico o en el celular. No se permite votar con cédulas escaneadas, contraseñas, pasaportes, licencias o cualquier otro documento.

¿Qué es lo que se va a votar?

En esta oportunidad usted podrá elegir al alcalde, gobernador, edil, concejales y diputados del lugar donde está inscrita su cédula.

En todo el país se van a elegir 1102 alcaldes, 32 gobernadores, 12 072 concejales, 418 diputados y 6885 ediles, para el periodo constitucional 2024 - 2027.

¿Cuántos tarjetones estarán disponibles?

Estarán disponibles cinco tarjetones: alcaldía, gobernación, concejo, asamblea y la junta administradora local (JAL). Pero en el puesto de votación solo le entregarán los primeros cuatro. Para votar en la JAL debe pedir que le den el tarjetón.

En el caso de Bogotá tenga en cuenta que solo estarán disponibles 3 tarjetones: alcaldía, concejo y JAL. Esto porque en la capital del país no se eligen diputados ni gobernador.

¿Cómo se marcan los tarjetones?

Debe saber es que no todos los tarjetones tienen el mismo formato. En Colombia hay dos tipos: uninominal y plurinominal, y en las elecciones de este año se van a usar ambos.

Los tarjetones electorales uninominales, son aquellos en los que solo aparece un candidato representando a un partido político, coalición o movimiento. Por su parte, los tarjetones electorales plurinominales, como su nombre lo indica, tienen varias personas representando a un partido político, coalición o movimiento, pues al final, aunque usted solo puede seleccionar uno, en el cargo deben quedar varias personas.

En esta nota le explicamos cómo marcar cada uno: Tarjetones en elecciones regionales 2023: ¿cómo marcarlos correctamente?

¿Qué beneficios tiene votar?

La gran victoria de las elecciones es poder expresarnos y fortalecer la democracia, pero si quiere tener más razones para motivarse y votar en las elecciones regionales 2023, el Estado le ofrece beneficios como descuentos en el trámite de documentos estatales, permisos laborales y priorización en procesos como becas con entidades públicas.

Para reclamar estos beneficios debe pedir su certificado de votación. Este documento debe indicar el número de la cédula, país, ciudad, puesto y mesa de votación del sufragante. Asimismo, en la parte superior derecha tiene un número único que lo identifica y define si es el documento legal. Además, tiene que estar firmado para que tenga validez.

¿Qué restricciones habrá por las elecciones?

Desde el Ministerio del Interior se emitió una resolución que contiene una lista de prohibiciones que, según afirma la entidad, permitirán “garantizar el orden” durante la jornada electoral. Estas son las reglas que debe seguir para evitar ser multado económicamente o ir a la cárcel:



Ley Seca : queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del día sábado 28 de octubre hasta las seis de la mañana 6:00 a.m. del día lunes 30 de octubre de 2023.

: queda prohibido en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del día sábado 28 de octubre hasta las seis de la mañana 6:00 a.m. del día lunes 30 de octubre de 2023. Porte de armas: Se suspenden los permisos de porte de armas desde las 6:00 a. m. del sábado 28 de octubre 2023, hasta las seis de la mañana 6:00 a. m. del día lunes 30 de octubre de 2023.

Propaganda política: Durante el 29 de octubre se prohíben los carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral.

Información: los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones o resultados de encuestas nuevas el día de las elecciones.

Y en el puesto de votación, ¿qué otras reglas hay?

Tenga en cuenta que a las urnas no podrá asistir vistiendo prendas que hagan alusión directa a un partido político. Tampoco podrá usar su celular. Lo que sí está permitido es llevar un elemento que le permita a la persona identificar la imagen del partido o del candidato que va a elegir. El elemento no debe medir más de 10 centímetros y no debe ser portado en un lugar visible.



