Ella es Katia Nule, esposa de Alejandro Char y nueva primera dama de Barranquilla

Katia Nule se convertirá de nuevo en la primera dama de Barranquilla, después de que su esposo, Alejandro Char, fuera elegido por tercera vez alcalde de la ciudad en las elecciones regionales del domingo 29 de octubre.



La esposa de Char es una empresaria y parte de la familia Nule, que ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción. Katia es hermana de Guido Nule Marino, condenado por el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

También fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1995, donde se destacó por su belleza y carisma. Katia Nule y Alejandro Char se casaron en 1999 y tienen dos hijos: Mariana y Alejandro. Su relación se vio fracturada después de que salió a la luz la infidelidad del nuevo alcalde de la arenosa con Aída Merlano.

En un video publicado en redes sociales, Katia Nule admitió que sabía del amorío entre su esposo y la hoy condenada excongresista y aseguró que el tema "ya había sido superado. Esa información no me va a quebrar ni a mí ni a mi familia".

Katia ha apoyado a Alejandro Char en su carrera política, acompañándolo en sus campañas y liderando proyectos sociales en la ciudad.

Perfil de Alejandro Char

Alejandro Char, conocido como Alex Char, es la cabeza de una de las casas políticas y económicas más importantes y polémicas de la costa Caribe colombiana, quienes tienen bajo su imperio grandes cadenas de supermercados y equipos de deportivos.

De una familia de origen sirio-libanés, Alejandro Char Chaljub nació el 16 de abril de 1966 en Barranquilla. Hijo del exsenador Fuad Char y Adela Chaljub de Char, se formó como ingeniero civil en la Universidad del Norte. Tras conseguir su título, hizo una especialización en alta gerencia en la Universidad de los Andes y una maestría en gerencia de proyectos en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos.

En varias décadas de poder, los Char han logrado consolidar negocios englobados en el Grupo Empresarial Olímpica, un conglomerado que tiene bajo su poder la cadena de tiendas y droguerías Olímpica, la cadena radial Olímpica, el Junior de Barranquilla y los Caimanes de Barranquilla, entre otras.

Comenzó su vida política como concejal de Barranquilla en 1997, para después presentarse a la Gobernación del Atlántico en 2001, disputa electoral que terminaría perdiendo frente a Ventura Díaz Mejía.



En 2003, su historia dio un giro cuando el Consejo Nacional Electoral decidió destituir a Díaz Mejía y poner a Char como gobernador, alegando que habían quedado mesas de votación sin contabilizar.

Para 2008 se convirtió en alcalde de Barranquilla por Cambio Radical, un hito que lograría de nuevo para el periodo 2016-2020.

En 2022 fue precandidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia, sin embargo, terminó siendo derrotado por Federico Gutiérrez, quien también se presentó como candidato para la Alcaldía de Medellín en la contienda electoral de este 2023 y ganó.

La carrera política de Alejandro Char se ha visto también rodeada de escándalos que lo salpican a él y su grupo familiar. Uno de ellos involucra a la excongresista Aída Merlano, quien acusa a varias destacadas personalidades políticas de la costa de presunta corrupción electoral.

“Alejandro Char llegó a las 9:00 p. m. a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta 'es que yo te mandé', me lo dijo él, 12.000 millones de pesos, yo dije: 'Pero cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso'”, declaró Aída Merlano el pasado 19 de enero de 2023.

Además, su hermano, el excongresista Arturo Char, está capturado por un proceso que lo involucraría, presuntamente, en una sociedad criminal para la compra de votos en Atlántico.

Pese a los procesos y rumores en su contra, Alejandro Char decidió inscribirse por tercera vez a la contienda por la Alcaldía de Barranquilla, asegurando que la gente "se lo venía pidiendo" desde hacía un tiempo.

Su plan de trabajo, asegura, se basará en “la seguridad, pues con temor no se pueden generar ni prosperidad ni bienestar”.