En Centro Esperanza "no hay paracos": Íngrid Betancourt tras posible alianza Petro-Luis Pérez

Íngrid Betancourt, quien hace parte de la Coalición Centro Esperanza, publicó un video en el que les hizo una invitación directa a Margarita Rosa de Francisco y Francia Márquez para que hagan parte “de este lado de la lucha”.

⁦A todas las mujeres valientes de Colombia : nosotras sabemos que no todo se vale. @Margaritarosadf⁩ ⁦@FranciaMarquezM⁩ pic.twitter.com/qmSMxIlNKj — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) November 30, 2021

“Hola, Margarita Rosa, Francia. Las he escuchado. Yo también he tenido que tragar muchos sapos en la política y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la Coalición Centro Esperanza”, manifestó.

“Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, como ustedes dos, con ganas de cambiar el país, con fe, con esperanza. Cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí, de este lado de la lucha”, agregó.

Íngrid Betancourt se pronunció luego de conocerse que el cuestionado exgobernador Luis Pérez podría ingresar al Pacto Histórico, movimiento en el que se encuentra el senador Gustavo Petro.

Precisamente el precandidato de la Colombia Humana, con una fotografía en la que aparece Francia Márquez, le envió una “respuesta respetuosa a Íngrid”.

Respuesta respetuosa a Ingrid. pic.twitter.com/cLjpIrUdPm — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2021

Vea también: