En Corferias, algunos ciudadanos denuncian que no han podido votar

En Corferias, el punto de votación más grande de Colombia, denuncian que varias personas no han podido votar. Algunos ciudadanos que iban a sufragar por primera vez se acercaron al recinto, convencidos de que allí podrían hacerlo, pero no fue así.

“Yo fui a la Reigtraudria, en la Séptima con 16, y el hombre me dijo: ‘usted nació en Bogotá, es su derecho a votar, Corferias tiene que dejarlo a votar'. Llego acá y me dicen ‘no, aquí no se puede votar’”, declaró un joven.

Asimismo, otros sufragantes que estaban inscritos en distintos puntos de votación no aparecieron en el listado, por lo que fueron a Corferias y allí tampoco lo consiguieron. Pusieron la queja ante la Registraduría, pero definitivamente no lograron ejercer su derecho al voto.

“Resulta que no estoy registrada en ninguna parte. Exijo que se haga una investigación porque hay más de 80 personas acá haciendo el reclamo de que no las han dejado votar. Supuestamente se registraron, pero aparecen no registrados", expresó una señora desde dicho punto de votación.

“Para esta elección aparece que no estoy en el censo electoral. Yo voto en San Cristóbal, localidad cuarta, pero allá no aparecemos”, manifestó otra joven.