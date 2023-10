Alejandro Char sobre resultados de encuesta Invamer: “Con nosotros prospera la ciudad”

Tras los resultados de la encuesta Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, podría decirse que el panorama para la Alcaldía de Barranquilla está asegurado. El candidato Alejandro Char, puntero indiscutible, pasó del 84,5% en el mes de septiembre a 81,3 %, en octubre. Lo siguen Antonio Bohórquez, del Pacto Histórico, que pasó del del 6,2% al 7,5%.



Martín Orozco, gerente de Invamer, se pronunció al respecto.

“El reto de Alejandro Char es lograr que la gente efectivamente vaya a votar el próximo domingo. Digamos que no sientan las personas que ya es un hecho que va a ser el próximo alcalde y, según eso, ese número podría ser menor, pero, si logran que la gente participe, muy probablemente va a estar en números concretos”, indicó.



Luego de que se conocieran los resultados de la encuesta Invamer, el candidato Alejandro Char habló sobre las cifras que obtuvo en el sondeo.

“Estoy muy feliz nuevamente por esos resultados, de verdad que agradecido y al mismo tiempo comprometido con el pueblo barranquillero por llevar esta Barranquilla y el Atlántico a un mejor nivel, a otro nivel, y estoy seguro de que los barranquilleros lo van a hacer, seguros de que con nosotros prospera nuestra ciudad”, indicó Char.

Por otro lado, Antonio Bohórquez se mostró optimista por sus resultados en la encuesta Invamer.

“Muy optimista porque no hay medición en la que no venga subiendo, en la que no haya reconocimiento del trabajo que estamos haciendo. Y eso lo combinamos también con lo que está pasando en la calle. Nuestro cierre de campaña fue excepcional, cada visita, cada comunidad, cada barrio, cada organización nos sigue sumando puntos", dijo.

Estos son los resultados a la pregunta si las elecciones para la Alcaldía de Barranquilla fueran mañana, usted por quién votaría: