Análisis de la encuesta Invamer: ¿Cuál será el papel de Rodolfo Hernández en la primera vuelta?

Juan Roberto Vargas, María Alejandra Villamizar, Álvaro Forero, Néstor Morales y Martín García analizan los resultados de la más reciente encuesta Invamer , que también es la última antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales, programada para el próximo domingo 29 de mayo.

Según este sondeo, realizado entre el 13 y el 18 de mayo, Gustavo Petro lidera la intención de voto con el 40,6%; le sigue Federico Gutiérrez con el 27,1%; Rodolfo Hernández, 20,9%; y luego Sergio Fajardo, con 5,1%.

Publicidad

El candidato que más creció en seguidores con respecto a la anterior medición es Rodolfo Hernández, mientras que Petro bajó 3 puntos porcentuales y Federico Gutiérrez prácticamente se mantuvo.

¿Por qué Rodolfo Hernández sí logró subir en la encuesta y Federico Gutiérrez no?

Álvaro Forero: La diferencia de Federico Gutiérrez con Duque, que podría ser el paralelo, está en que Duque era cambio y Federico es continuismo y Federico no está pudiendo captar ese voto de centroderecha que votó por Duque hace 4 años, y sí lo está captando Rodolfo Hernández. El voto de derecha y centroderecha esta vez está dividido. Rodolfo capta votos en la derecha, el centro y en la izquierda, es el único candidato que capta votos en todas partes.

Alejandra Villamizar: Los ciudadanos están empezando a entrar en la recta final de las decisiones. El repunte de Rodolfo Hernández le llega en el mejor momento. Esto para Federico Gutiérrez está significando la cuenta de cobro del desprestigio del gobierno de Iván Duque, la gestión de Duque está siendo castigada en esta elección. Tiene un discurso muy popular, él lo único que dice es ‘hay que detener a los ladrones y la corrupción’, en ese sentido está cuadrando en esa emoción que tienen los colombianos.

Elecciones por regiones en el país

Publicidad

Bogotá

Lidera Gustavo Petro con 53,3%; seguido de Federico Gutiérrez, con 17,4%; Rodolfo Hernández 16,1% y Sergio Fajardo, 7,2%.

Publicidad

¿Cómo interpretan estas cifras?

Álvaro Forero: algunos posibles votantes de Gustavo Petro podrían decir ‘voto en primera por Rodolfo así saco de la competencia a quien representa el gobierno, el uribismo, los grandes partidos, las maquinarias políticas y en segunda decido si voto por Petro o no’. Lo que está mostrando esta encuesta es que se confirma lo de siempre: a nivel de elección presidencial las maquinarias son muy débiles. El voto de opinión es el que pone presidente y entre más expresidentes y más partidos suma un candidato, menos sube en las encuestas.

Alejandra Villamizar: Bogotá define el voto casi que en estos días, va a ser un voto de opinión. La dinámica es ¿quién es capaz de ganarle a Petro? Lo que puede estar significando esta encuesta es que el candidato que le gana a Petro no necesariamente va a ser la contraposición, quien gane puede ser una expresión emocional de un deseo de luchar contra la corrupción.

Norte del país (Caribe)

Publicidad

Así está la intención en esta zona del país: Petro (49%), Federico Gutiérrez (31%), Rodolfo Hernández (10,1%) y Fajardo (3,5%). Quien más crece allí es Federico Gutiérrez, pero lo que ganó allí lo perdió en Bogotá. El ingeniero Hernández dobló seguidores.

Centro – oriente (Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima)

En esta región, comprendida por los departamentos ya enunciados, es Rodolfo Hernández quien lidera, con el 46%, casi que duplica a Petro y Federico Gutiérrez.

Publicidad

En departamentos como Meta y Huila, antes dominados por el uribismo, ahora se consolida el exalcalde de Bucaramanga.

Eje cafetero

Sigue liderando Federico Gutiérrez con 46,3%, seguido de Petro, con 24,3%. Rodolfo Hernández llega a 14,5%.

“Es un buen gran retrato de cómo se están moviendo los votantes. Lo único que pesa de esta zona es Rodolfo Hernández y le quita votos por igual a Federico Gutiérrez y a Gustavo Petro, lo que quiere decir que su candidatura está rasguñando de todo el país”, opinó Néstor Morales.

Región suroccidental

Publicidad

Sigue liderando Gustavo Petro con casi 56%, luego está Federico Gutiérrez con 18%, Rodolfo Hernández 10% y Sergio Fajardo, 5,8%. No hubo muchos cambios representativos en la región.

Conocimiento y favorabilidad

Rodolfo Hernández, que ha avanzado en la intención de voto en casi todas las regiones del país, es conocido en el país por el 70% de encuestados. De ese 70, el 50% es con una imagen favorable y solo un 12,7% desfavorable.

Publicidad

“Es que Rodolfo Hernández solamente tiene una mancha que es el problema judicial del escándalo de las basuras en Bucaramanga, no hay muchas razones más. Que es muy viejo, que no sabe cuál es la capital de Vichada, entonces esa relación entre favorable y desfavorable le dejan todavía abierto un inmenso camino”, explicó Néstor Morales.

Álvaro Forero: A pesar de que parece muy folclórico, el candidato Hernández es un gran estratega, tiene un modelo y una estrategia muy inteligente: el hombre dijo que no necesita robar, el ‘llanero solitario’ desconectado de todas las maquinarias, el hombre que habla claro, que simplifica los problemas e identifica el tema que más les duele a los ciudadanos

María Alejandra Villamizar: Rodolfo Hernández, para muchos, significa dar un portazo, significa un salto hacia una persona que sabe, como dice él, sumar, restar y sacar a los ladrones, no es otra cosa su mensaje. No sé si sea tan claro que no es de izquierda ni de derecha, pero puede tener visos de un autoritarismo, quizá por su carácter y por su lenguaje santandereano muy directo que le ha llegado a la gente como para decir ‘basta de ideología, basta de discursos bonitos sobre el uno o sobre el otro’, aquí hay que hacer 1, 2 o 3. Y ese pragmatismo lo está tomando el elector.

Enfrentamientos en segunda vuelta

Publicidad

El dato más interesante de la encuesta es que en año y medio que llevamos midiendo preferencias electorales, en la práctica, Rodolfo Hernández se le ha acercado a Gustavo Petro en caso de que ambos llegaran a definir una segunda vuelta presidencial, señaló Néstor Morales.

Lo que dice esta encuesta es que ningún candidato va a ganar en primera vuelta. En ese escenario de segunda vuelta juega una fórmula muy relevante en la historia de Colombia serían dos candidatos antiestablecimiento, que no están con la clase política tradicional, con la diferencia que Gustavo Petro tiene una bancada en el Congreso, fue la conclusión de Alejandra Villamizar.

Publicidad

La noticia de la encuesta es que Rodolfo Hernández, en segunda vuelta, sería más competitivo. Se había vendido la narrativa de que estaba resuelto esto entre Petro y ‘Fico’, pero quedaba la duda de si Fico era el gallo contra Petro, esta encuesta parece indicar que no lo es, en una campaña donde hay un puntero claro la decisión de los ciudadanos se resume en: o votar por eso o votar por quien lo pueda atajar, por eso esta encuesta fortalece a Rodolfo Hernández, puntualizó Álvaro Forero.