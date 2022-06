Análisis de la encuesta Invamer: ¿moverá la balanza el tema de los llamados petrovideos?

La última encuesta Invamer, publicada a una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pronostica un empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Mientras el primero registra un 48,2%, el segundo marca 47,2%. Así las cosas, cualquiera de los dos puede ser el próximo jefe de Estado.

Lo que muchos se preguntan es si la filtración de los llamados petrovideos, las grabaciones en las que se escucha a Roy Barreras hablando de estrategias para perjudicar a los líderes de la Centro Esperanza, afectará los números del líder del Pacto Histórico.

"Si a Petro no lo tocó el tema de las bosas de dinero, no creo que lo vaya a tocar el tema de esta semana. No creo que ningún votante de Petro diga 'ya dejo de votar porque el señor Roy Barreras no sé qué'", consideró Néstor Morales, director de Mañanas Blu.

María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol, agregó: "Va a crecer el voto en blanco, puede que crezca también la abstención. Hay mucha confusión porque, además, estos petrovideos van a ser solo una de las piezas que vamos a ver durante los días de remate de la campaña. Se están jugando voto a voto, faltan muchas filtraciones y escándalos".

Resultado apretado, un posible problema para Colombia

Ante el posible escenario en el que la elección de presidente se defina por solo 200 mil votos, como prevén algunos, el panelista de Blu Radio Álvaro Forero Tascón advirtió sobre las consecuencias para Colombia.

"Una votación muy ajustada genera un país muy dividido y muchos problemas de gobernabilidad. Para las democracias no es bueno no tener un mensaje claro, tiende hacia la inestabilidad. Puede indicar que Colombia se acerque a esas inestabilidades del continente. Hay que salir a votar para que haya un mandato claro", recalcó Forero.

La encuesta Invamer también resalta que Rodolfo Hernández perdió apoyo entre la población juvenil, si se compara con el sondeo anterior, mientras que Petro no encuentra respaldo amplio en los mayores.

"Los jóvenes, que en la última encuesta estaban yéndose hacia Rodolfo, le están regresando a Gustavo Petro. Y los mayores de edad, que estaban con Fico Gutiérrez, están acompañando ahora con mayor vigor a Rodolfo Hernández", explicó Néstor Morales.

Interesante observar, así mismo, lo que pasa con el voto rural y el voto urbano. "En la zona rural, que es un poco más del 20% del electorado, Rodolfo Hernández le toma 15 puntos de ventaja a Gustavo Petro. Mientras que en la zona urbana, Gustavo Petro le tiene 3 puntos de ventaja a Rodolfo Hernández", señaló Martín Orozco, gerente de Invamer.

Finalmente, Morales afirmó que "Bogotá es un país de izquierda, donde el voto de opinión es sólido y muy independiente, y es una ciudad que ya tomó una decisión. De todas las localidades, en 18, salvo Chapinero y Usaquén, gana Gustavo Petro".

Y Forero concluyó: "Hemos tenido una campaña de corte populista, donde lo que se busca es deslegitimar al otro, no se habla de propuestas".