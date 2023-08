Encuesta Invamer: Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar ya hablan de segunda vuelta

En Bogotá, la baraja de candidatos a la alcaldía, que es de solo hombres, reaccionó con positivismo a la encuesta Invamer. Afirman que están creciendo en los sondeos porque se están dando a conocer ante los capitalinos y presentando su programa de gobierno. Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar puntean en la intención de voto, pero la diferencia de porcentajes entre ambos es muy apretada. El aspirante por el Nuevo Liberalismo le lleva 6 puntos al representante por el Pacto Histórico.



“La pelea en Bogotá está viva, es decir, la campaña apenas comenzó. Todos los candidatos tienen un estrecho margen de diferencia y hay posibilidades para todos”, consideró Martín Orozco, gerente de Invamer, con este primer sondeo.

Si Galán y Bolívar llegan a enfrentarse en segunda vuelta, quien ganaría la Alcaldía de Bogotá, según la encuesta Invamer, sería el primero, con 63,1%, frente a un 29,5% del exsenador de izquierda.

Ambos se refirieron ante esta posibilidad en las urnas.

“El resultado, además de primera vuelta, pues en el de segunda vuelta también es muy esperanzador para nosotros. Esa ventaja es importante, pero también obviamente obliga a trabajar mucho más para lograr consolidar esa ventaja que tenemos”, manifestó Carlos Fernando Galán.

Por su parte, Gustavo Bolívar resaltó que aunque “aún no cuento con la financiación, dado que no he recibido ni recibiré dineros de contratistas ni de dudosa procedencia, pues ya me instala en un segundo lugar, lo que me garantiza el paso a segunda vuelta para disputar la Alcaldía Mayor de Bogotá”.



¿Qué dicen los otros candidatos?

Juan Daniel Oviedo, tercero en intención de voto de acuerdo con la encuesta Invamer, ve “un desafío, pero muchas oportunidades porque todavía tenemos el menor nivel de conocimiento de los tres candidatos en empate técnico, pero también tenemos el mejor nivel de desfavorabilidad, con lo cual vamos a trabajar contundentemente para convencer a más habitantes de Bogotá”.

El exministro Diego Molano se mostró optimista con los resultados y aseguró que “vamos creciendo con paso firme. El próximo 29 de octubre los bogotanos pueden votar por el mejor, Diego Molano, que tiene el conocimiento, la experiencia y el valor para enfrentar la inseguridad de Bogotá y para evitar esa amenaza del presidente Petro y su candidato Bolívar en la ciudad”.

El candidato independiente Rodrigo Lara señaló que “en todas las encuestas somos los que más crecemos, los que más rápido crecemos, sentimos un gran cariño, un gran fervor en este proceso independiente por firmas en las calles y vamos a ganar”.

Al conocer la encuesta Invamer, el general Jorge Luis Vargas le dio las gracias a Bogotá. "En tan solo 3 semanas, de 0 a 6, ¿qué nos confirma eso? Que estamos haciendo lo correcto. Definitivamente el problema de Bogotá es la inseguridad, es el desorden a la cual estamos sometidos los bogotanos”.

Jorge Enrique Robledo, quien fuera considerado el mejor senador, se mostró mesurado y dijo que, en su caso, tendrá en cuenta el sondeo “para estimularnos a trabajar más duro, explicar mejor nuestra propuesta, lograr que más bogotanos y bogotanas nos conozcan, porque todavía cerca de la mitad ni siquiera sabe que yo existo, y que a partir de esas propuestas ganemos la encuesta definitiva que es la del final de octubre”.

Los otros dos candidatos a la Alcaldía de Bogotá son Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero, que según la encuesta Invamer obtuvieron 1,2% y 0,6%, respectivamente, muy por debajo del voto en blanco (8,5%).

La segunda vuelta para la Alcaldía en Bogotá se llevaría a cabo el próximo 19 de noviembre.