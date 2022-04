“Ese señor ya se hundió”: Armando Benedetti, de la campaña de Petro, sobre Fico y encuesta Invamer

Los resultados de la reciente encuesta Invamer fueron analizados por sus protagonistas: los candidatos presidenciales. A grandes rasgos, este sondeo muestra que Gustavo Petro sigue a la cabeza, a Federico Gutiérrez ganando terreno y a Fajardo restando adeptos.

Federico Gutiérrez , segundo en la intención de voto según este sondeo, celebró los resultados: “Lo que demuestran es una tendencia y es que vamos para arriba, que no paramos y que vamos a ganar. Los resultados hay que recibirlos con mucha humildad y con una mayor disciplina para seguir en las regiones”.

Por la campaña de Gustavo Petro, que sigue encabezando la preferencia electoral, habló su vocero, el senador Armando Benedetti: “Con Petro estamos muy contentos con la encuesta. Lo que queda claro es que le llevamos 20 puntos a Federico Gutiérrez, que ese señor ya se hundió en la campaña presidencial, que nosotros vamos bien, que vamos por buen camino y que las circunstancias están dadas para ganar en primera vuelta”.

Rodolfo Hernández, tercero en la encuesta y quien supera a Sergio Fajardo, le hizo una propuesta: “yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente, en el 6, 7%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta; él la acepta. Lo que esperamos es que en el resto del día, o mañana o la semana entrante, todavía hay tiempo, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoya”.

El representante del centro señaló que “no voy a descalificar las encuestas porque no me luce, nunca lo he hecho, pero la convicción que yo tengo es que vamos avanzando, que estamos mejorando, que estamos llegando a un público más amplio y así lo vamos a hacer con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, como lo vengo haciendo”.

Otros candidatos también hablaron de los resultados de la encuesta y de posibles retiros. Íngrid Betancourt señaló: “hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos, la unión es posible. Obviamente hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia, saberse retirar en el momento que haya necesidad, si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente”.

John Milton Rodríguez celebró que “ya estamos en el quinto lugar, muy contentos de estar reconociendo las regiones diciendo no a la politiquería, no a la corrupción, no a ese cambio falso, esos que anuncian cambios pero que se siguen juntando con los mismos de siempre”.

Tras conocer los resultados de la encuesta Invamer, todos coinciden en que el trabajo que viene a un mes exacto de la primera vuelta presidencial será intenso y recorriendo todas las regiones del país.