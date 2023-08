Roberto Ortiz, que puntea en encuesta Invamer, ha aspirado a la Alcaldía de Cali tres veces

“En Cali está el juego abierto”, aseguró Martín Orozco, gerente de Invamer, en el análisis de la encuesta realizada a dos meses de las elecciones regionales. En esa ciudad, el empresario del chance Roberto Ortiz está en primer lugar con el 43,8%, seguido de Alejandro Eder (15,8%), Diana Carolina Rojas (10,7%) y Miyerlandi Torres (7,7%), exsecretaria de Salud del actual mandatario caleño, Jorge Iván Ospina.

Orozco recordó que en el pasado “Roberto Ortiz ha empezado adelante, él empezaba con un 30% en las campañas anteriores y a mitad le dio la vuelta. Este es su tercer intento para ser alcalde”. “No me atrevería a decir que en Cali las cosas estén dadas”, agregó.

No obstante, las cosas podrían cambiar en estas elecciones porque Roberto Ortiz ha sido opositor del actual alcalde, que tiene una desaprobación del 75,6%, la mayor de todos los mandatarios del país.

Publicidad



El candidato dijo que recibía los resultados de la encuesta Invamer “con mucha tranquilidad, con mucha humildad, agradeciendo a los caleños esas preferencias que tienen en la intención de voto, que queremos que se transforme el 29 de octubre, que es el día de las elecciones. A todos mil gracias”.

Los aspirantes que lo siguen en la contienda también se pronunciaron. Alejandro Eder, por ejemplo, manifestó que sigue “trabajando, creo que en Cali estamos claros que lo que necesitamos es un cambio serio, que necesitamos romper con el continuismo. Yo invito a todos los votantes en Cali a que estudien bien los candidatos, que miren cuáles son nuestras propuestas, pero sobre todo cómo vamos a trabajar con los caleños”.

Diana Carolina Rojas, por su parte, consideró que “vamos muy bien, esta es la campaña que crece con consistencia, desde hace 5 meses no más arrancamos y hoy el 35% de la ciudad aún no sabe por quién votar. Aquí estamos, en contra del continuismo, de la politiquería, de quienes cogobernaron con Jorge Iván Ospina y estamos haciendo la tarea de salir a la calle, de mirar a la gente a los ojos”.

Publicidad



Miyerlandi Torres, exfuncionaria de Jorge Iván Ospina, sostuvo que viene “haciendo un trabajo desde hace varios meses, me he reconocido en la calle, he trabajado 24/7 con la comunidad, una interacción interesante en redes sociales y lo más importante aquí es que continúo en el podio”.

Desde la perspectiva del gerente de Invamer, quien sea el nuevo alcalde de Cali “va a tener una oportunidad de oro porque lo que haga se va a ver”.