Si hay segunda vuelta en Bogotá, ¿quién ganaría entre Galán y Bolívar según la encuesta Invamer?

Si hay segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, ¿quién ganaría entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, según la encuesta Invamer? Aunque los resultados del sondeo indican que el candidato del Nuevo Liberalismo podría ser electo en primera vuelta, no se descarta que tenga que haber una nueva votación.



La segunda vuelta, que se realizaría el próximo 19 de noviembre, se definiría entre Carlos Fernando Galán -quien lidera la encuesta- y Gustavo Bolívar o Juan Daniel Oviedo, los cuales “están en empate técnico”, según Martín Orozco, director de Invamer.

En cualquiera de los escenarios, Bolívar y Oviedo perderían frente a Galán.

Según la encuesta Invamer, si los candidatos en la segunda vuelta en Bogotá fueran Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, el primero ganaría con el 68,3% de los votos sobre el 28,3% del segundo.

Ahora, si los candidatos en la segunda vuelta en Bogotá fueran Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, el primero ganaría con el 63,6% sobre el 33,1% del segundo.

“El único que crece (en la encuesta) es Galán, pero Juan Daniel Oviedo se ha mantenido, yo creo que es porque no ha empezado el voto útil. La gente inicialmente expresa sus preferencias, pero los últimos días, con base en este tipo de reflexiones, es que toma la decisión de voto útil, que puede perjudicar a Juan Daniel Oviedo, y que la gente diga: ‘esto definitivamente es Galán, Oviedo no tiene posibilidades. Y, para asegurar que no haya segunda vuelta y derrotar a Bolívar, voto por Galán'”, según los panelistas de Blu Radio.



“El centro es lo que más define a Oviedo”, expresó el director de Invamer.

Se espera que en Bogotá salgan a votar más de tres millones de personas para la elección de alcalde. Si Galán obtiene 1.300.000 de los sufragios ganaría en primera vuelta, de acuerdo con Néstor Morales, director de Mañanas Blu.

La encuesta Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, se hizo a 6.000 personas, 1.200 en cinco ciudades, con un margen de error de entre el 3,3 y 3,6%, dependiendo de la capital donde se efectuó. En Bogotá el margen de error es de 3,4%.