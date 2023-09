Tras encuesta Invamer, así reaccionaron candidatos a Alcaldía de Bogotá: "Estamos en segunda vuelta"

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá reaccionaron a los resultados más recientes de la encuesta Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, y cuyos resultados muestran que Carlos Fernando Galán ganaría en primera vuelta (32,9%). Sin embargo, los votos no serían suficientes e iría a segunda vuelta. Aunque Gustavo Bolívar está en segundo lugar, con 22,6%, está en empate técnico con Juan Daniel Oviedo (20,5%).



Así reaccionaron los candidatos a la Alcaldía de Bogotá a los resultados de la encuesta Invamer.

Carlos Fernando Galán

Estamos muy contentos. Todos los días crece el apoyo y lo sentimos en las calles y eso lo refleja la encuesta. Pero soy muy consciente de que, a pesar de estar punteando, eso se define el 29 de octubre. Tenemos que seguir trabajando el doble, el triple, no coman cuento, viene un mes de ataques, de agresiones. Nosotros vamos a confirmar por qué somos la mejor propuesta para que Bogotá camine segura.

Gustavo Bolívar

Hay encuestas que dicen que vamos en primer lugar, y otras, como esta de Invamer, dicen que vamos en segundo lugar. Pero, promediándolas todas, estamos en segunda vuelta. Ese es el mensaje más importante. Les pido a todos nuestros adeptos, a quienes están comulgando con nuestras ideas y nuestras propuestas, que multipliquemos los esfuerzos, que, si queremos ganar, cada uno tiene que conseguir un nuevo votante. Les agradezco mucho.

Juan Daniel Oviedo

A pesar de haber estado en un estado de invisibilización por la supuesta inhabilidad de nuestra candidatura, logramos avanzar más de tres puntos porcentuales de intención de voto y, además, este resultado reflexiona que, al estar en empate técnico con el candidato Gustavo Bolívar, Bogotá tiene la oportunidad de votar en primera la vuelta, no por miedo, sino por el mejor candidato.



Jorge Enrique Robledo

El resultado de esta encuesta nos confirma una cosa que estamos sintiendo en la calle, es que esta es una campaña en ascenso, que es lo que estamos, repito, recibiendo de la ciudadanía de Bogotá. Entonces, cuenten con que vamos a competir para ir a la segunda vuelta en la elección del 29 de octubre. Mi cordial invitación a su respaldo.

Rodrigo Lara

Cuando la muestra, un total de 600, es de solo 222, es decir, cuando la encuesta se hace sobre 222 muestras exclusivamente para una ciudad de 8 millones de habitantes, pues no podemos hablar de encuesta, no es un ejercicio estadístico, sino un sondeo, y pues cuando se trata de un sondeo, pues no tengo elementos objetivos para opinar a ese respecto.

Jorge Luis Vargas

Está claro. En la calle recibimos el respaldo y el cariño de la gente a la propuesta de seguridad y de orden del general Vargas. Pero cuando se pregunta por Jorge Luis Vargas los números son diferentes a los del general Vargas y su propuesta de seguridad. Seguimos avanzando por la seguridad de los bogotanos.