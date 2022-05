Carlos Cuartas, fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez: “Legalizar el negocio del narcotráfico”

Carlos Cuartas, fórmula a la Vicepresidencia de Enrique Gómez, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas del Movimiento de Salvación Nacional.

Carlos Cuartas explicó por qué decidió ser fórmula de Enrique Gómez, habló de narcotráfico, relaciones con Venezuela, impuestos y subsidios, del Pacto Histórico y de la reforma a la justicia.

¿Por qué decidió ser fórmula de Enrique Gómez?

Yo hice incursiones de liderazgo para los jóvenes en Antioquia que se querían meter en la política, hasta el mismo Federico Gutiérrez salió de esos movimientos juveniles. Tenemos en Colombia que vivir por las ideas y no morir por ellas. Qué gran cantidad de líderes hemos perdido.

Un domingo veo que el Movimiento de Salvación Nacional renace y sentí como un frío, y pensé ‘esta es la gente que se necesita para salvar al país’. En eso me llamó una amiga y le comenté, y no sabía que era amiga de Enrique Gómez y, al poco tiempo, él me llamó. Y duramos una hora y media hablando.

Empezamos a ser amigos y compartir ideas y un día me dijo que fuera parte de la lista al Senado. Y en su búsqueda de vicepresidencia, alguien le dijo… lo tiene al lado. Y él me preguntó si yo me retiraría del Senado y le dije que la curul era del partido y no mía, y si el partido pensaba que era más útil como candidato a la Vicepresidencia, pues bienvenido.

Los colombianos necesitamos vivir en paz. Hemos vivido 82 conflictos. La Patria Boba empezó, pero no sabemos cuándo se va a acabar. Lo que estamos viviendo es lo que hemos sembrado tristemente como país.

¿Cuál es la raíz de la violencia? El colombiano está dividido, tenemos el problema del narcotráfico. Y en los fenómenos de la violencia tenemos que decir que perdimos la guerra contra el narcotráfico y la corrupción que genera.

Y es que la corrupción esta enquistada en la gente. La gente relaciona la corrupción con el político, pero comprar películas piratas también es corrupción. Y eso al colombiano le ha parecido muy normal.

¿Y la corrupción de los de cuello blanco?

Sigo haciendo el llamado para el colombiano de a pie que vota por ellos. ¿Dónde está el compromiso de los ciudadanos? Debe ser capaz de salir en masa y cambiar este país con el voto.

Narcotráfico

Con Enrique Gómez estamos proponiendo que se legalice el negocio. Es una guerra que Colombia está perdiendo porque no tiene la capacidad. Estados Unidos tiene que entrar a mirar qué hacemos con esto. Y es diferente a legalizar el consumo.

Es parecido a lo que está sucediendo con la marihuana. Se están vendiendo productos derivados de la marihuana, con permisos puede ser un negocio. La coca está prohibida y los que se están enriqueciendo son los grupos armados y poderosos.

¿Cómo podría ponerse de acuerdo el Estado con carteles como los mexicanos para que dejen de lado ese negocio?

Tiene que venir de las potencias mundiales, y pensar que esto está acabando con el mundo y darle una solución. Mientras esté prohibido y siga funcionando como hasta ahora la guerra está prohibida.

¿Qué piensa del asesinato del fiscal Marcelo Pecci?

Me da razón a lo que acabo de mencionar. Esto supera a las naciones, sobre todo a las naciones latinoamericanas. ¿Acaso el narcotráfico se acaba en Estados Unidos?, uno nunca escucha que agarraron al cartel o a los jíbaros. Y en Colombia nos estamos matando.

¿Qué propone de la posibilidad de hablar con el régimen de Maduro?

Los mercados son más inteligentes que las personas y los políticos. Teníamos un mercado de 7.000 millones de dólares antes de que acabaran con él. El comercio tiene que ir por un lado y el político, por otro.

El ser enemigos políticos nos está generando más problemas. Armonizar no significa estar de acuerdo. Uno se puede sentar con el régimen venezolano a hacer un mercado de compra y ventas, nos puede mejorar la balanza comercial de Colombia que está muy delicada.

Luis Pérez se retiró porque dice que en la contienda electoral no hay espacios para las ideas solo para los ataques e insultos. ¿Los extremos no están acabando al país?

Aquí lo que estamos dedicados es a insultar y no a proponer. Yo no veo que las propuestas afloren así sean de diferentes matices. No puede ser que en el año 2022 pase eso. No pasa nada que tengamos de polarización de ideas.

Pero, por ejemplo, el candidato que dice que es de izquierda no es de izquierda. Para mí la izquierda es un Navarro Wolff, Jorge Robledo, Héctor Abad Faciolince o el propio Sergio Fajardo. Pero lo que él quiere montar es un régimen como el de Venezuela. Lenin lo describía en un libro y es que se desvían del tema de izquierda y lo llevan a un extremo.

Yo me la llevo bien con todos, pero con los del Pacto Histórico es difícil hablar. Tenemos que ser capaces de debatir. No nos matemos más por las ideas.

¿Por qué dicen que los subsidios son regalar el dinero cuando en sociedades como las nórdicas las ayudas sobrepasan por mucho las de acá? ¿Por qué allá son generadores de desarrollo y aquí los quieren quitar?

Son momentos distintos de sociedad. En Colombia tenemos que crecer, porque somos un país subdesarrollado. Los países nórdicos qué hicieron primero, crecieron. Son petroleros y en Colombia estamos dizque hablando de acabar el petróleo que es el 56% de los ingresos.

El asistencialismo que se está viviendo en Latinoamérica es muy distinto al que viven los países de Europa, porque allá tienen un estado donde todo el mundo paga impuestos. En Colombia no todo el mundo paga impuestos. Y ellos ya tienen lo que se llama el estado de bienestar.

Colombia tiene que caminar el camino del desarrollo. Necesitamos seguir explotando petróleo y crecer como sociedad y pagar impuestos. Y debemos enfocarnos a subsidios para generar empleo y no subsidios a la pereza o mediocridad.

Los colombianos sí pagamos a los impuestos. Los bogotanos, por ejemplo, pagan un 85% de los ciudadanos, es injusto que digan que no pagamos impuestos

Todos los candidatos dicen en campaña que no vamos a subir impuestos y es lo primero que hacen. Para ver las finanzas del país hay espacio para crecer.

Hay que poner el orden del catastro multipropósito, por ejemplo, para el predial, para que todos los colombianos paguemos lo justo. La excusa no puede ser que no pagan impuestos porque se los roban.

Hablan de un juicio a las cortes por fallos con los que no están de acuerdo. ¿Dónde queda la independencia de la justicia y de los poderes del Estado?

La independencia del Estado es la que mantiene la democracia, pero no está bien que las decisiones del Ejecutivo y la Judicial estén trocadas. Hoy, todas las decisiones del Ejecutivo, el poder judicial está administrando con ellos.

Tenemos que rescatar el poder judicial, un gran pilar de la sociedad. Hoy la justicia no es justa para el ciudadano, a igual delito no hay igual pena. Es todo lo contario, la justicia tiene que ser igual para todos. La reforma no es para acabar el poder judicial es para reglamentarlo.

¿Qué opinión tiene de la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde Daniel Quintero?

Si vamos a ser de verdad coherentes, la justicia tiene que ser para todos. Si la suspensión de Daniel Quintero fue por participación política, pues sabemos que hay otros funcionarios que lo hacen, entonces tienen que ser todos. Para medir el mismo rasero, con igual vara.

Pero lo de Medellín tiene un fondo más grande. Había un proceso de revocatoria, pero con las artimañas que dan nuestras leyes los abogados se dedican a que sí o no. Yo hubiera permitido que eso se dé y me someto a que sea el elector primario quien decida. Los colombianos tenemos que dejar la trampita, el camino corto, la rosca. Y es que en Medellín suceden temas más de fondo.

¿Han pensado en retirarse y unirse a Federico Gutiérrez?

Nosotros no vamos a retirar unas propuestas que estamos haciendo que no las está hablando nadie, nadie en el espectro de la política. Nadie habla de familia como eje de la sociedad, nosotros sí, la crisis de autoridad, mira lo que pasó en el Catatumbo, la justicia, la seguridad. Yo no lo veo en el espectro político.