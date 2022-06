Francia Márquez: “No vamos a expropiar a nadie, todo el mundo puede estar tranquilo”

En diálogo con Noticias Caracol, Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, habló de los principales desafíos que tendrá el mandato de Gustavo Petro, luego de la posesión del próximo 7 de agosto.

“Llegó el momento de trabajar para vivir sabroso, aún tenemos muchos desafíos y el desafío es que hemos ganado una parte no más, la Presidencia, la Vicepresidencia, pero ahora nos toca gobernar, que es lo que realmente le va a permitir a nuestro pueblo colombiano vivir en paz, con dignidad, con justicia social, con derechos, para vivir sabroso”, enfatizó.

También habló de su camino de lucha para reclamar los derechos de la población alejada, los afro, los más pobres.

“Yo vengo de una región históricamente olvidada y excluida y de un pueblo que históricamente ha estado olvidado, así que vamos a crear el Ministerio de la Igualdad y mí tarea precisamente es llevar garantía de derechos a esos territorios excluidos y marginados, garantizarles derechos a las poblaciones excluidas, a la población afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena. Generar condiciones de igualdad para las mujeres (…) por supuesto, la juventud para mí es esencial”, dijo.

¿Cómo unir a Colombia?

“Tanto mi presidente Gustavo Petro como yo hemos mandado un mensaje a los líderes del otro proyecto político, Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de una articulación. En medio de la diferencia se puede construir y aquí lo que prima es la Nación, el bienestar de los colombianos y colombianas. La diferencia antes fue una razón para violentar al otro, para excluir. Este no será el gobierno de la exclusión”.

Petro aseguró en su discurso que “desarrollaremos el capitalismo”, ¿eso significa un cambio de modelo económico?

“Efectivamente este modelo necesita transformación, porque si hay un modelo económico no les permite a todos los colombianos vivir en dignidad, no les permite a todos los colombianos tener derechos, permite que todavía en nuestro país niños y niñas mueran de hambre, que la gente no tenga acceso a condiciones básicas, pues ahí hay un problema, porque no es solamente generar riqueza, sino esa riqueza tiene que traducirse en bienestar social (…) la agricultura será parte fundamental para ese nuevo camino de un desarrollo para la vida”, señaló Francia Márquez.

¿Qué es democratizar el campo?

“Democratizar el campo es permitir que el campesino que fue despojado de su tierra pueda volver a ella. Permitir que en el campo, campos olvidados, que no tienen conectividad, que no tiene vías terciarias, agua potable, sistemas de riego, tengan la posibilidad de producir, pero nosotros nos comprometimos con un acuerdo y es el acuerdo de paz y el acuerdo plantea la reforma agraria integral y su capítulo 1 habla de distribución de la tierra en manos de los campesinos. Colombia tendrá que empezar por el censo multipropósito, que está establecido en el acuerdo, para saber cuál es la tierra productiva que tenemos, qué es de la Nación, y esa tierra hay que colocarla. No es cierto, como se nos decía para deslegitimar nuestra campaña, que vamos a expropiar a la gente. No vamos a expropiar a nadie y todo el mundo puede estar tranquilo (…) Estaremos trabajando en que la gente que fue despojada de sus tierras pueda volver a recuperar su tierra”.

¿Qué fue para Francia Márquez lo más duro de la campaña?

“Me marcaron muchas cosas y no quisiera hablar hoy de las tristezas, quisiera más hablar de todo lo bonito que encontré en esta campaña. Para mí las expresiones de racismo hoy nos colocan en un gobierno del cambio con unos desafíos enormes para erradicar el racismo que lastima, que hace daño. La gente creía que cuando me insultaba, me agredía con frases racistas, me estaba ofendiendo a mi, (pero) no solo a mí, estaban ofendiendo a niños y niñas negras, históricamente excluidos. Tenemos que pensar es que ese mensaje no era de manera exclusiva a Francia sino a todo un pueblo que represento y, por eso, en este momento, el que yo, una mujer negra, afrocolombiana, de zona rural, campesina, que fue a una casa de familia, sea la vicepresidenta de los colombianos es un desafío enorme y es una nueva historia que empezamos a escribir”.