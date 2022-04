“Es un saludo a la bandera”: Íngrid Betancourt sobre petición de Gustavo Petro a Piedad Córdoba

Este miércoles, 20 de abril de 2022, hubo debate de candidatos presidenciales en la Feria del Libro de Bogotá. Asistieron seis de los ocho aspirantes y los ausentes fueron Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

El debate de dos horas en la Feria del Libro de Bogotá tuvo varios momentos de tensión y quejas del público. Uno de ellos fue cuando Federico Gutiérrez se abstuvo de responder sí o no a dos preguntas: si retomaría diálogos con el ELN y si suspendería los pilotos de fracking.

Publicidad

El candidato explicó que no son temas para un sí o un no porque habría condiciones. En otro momento, el candidato Rodolfo Hernández dijo que no sabía qué era el acuerdo de Escazú para la protección de líderes ambientales.

Íngrid Betancourt, candidata presidencial por Verde Oxígeno, aprovechó para referirse a la nueva polémica que rodea a la campaña de Gustavo Petro. Dijo que sacar a Piedad Córdoba en este momento es una estrategia del aspirante del Pacto Histórico.

Publicidad

“A mí me parece que es un saludo a la bandera, obviamente, Petro ya le dio un fuero que es el fuero del Congreso, ya le dio impunidad a Piedad Córdoba, se burló de los colombianos”, aseguró Íngrid Betancourt.

Vea también: Roy Barreras explica por qué Petro alejó a Piedad Córdoba de su campaña presidencial

Pero también hubo regalos entre candidatos, Federico Gutiérrez le entregó a Enrique Gómez el libro ‘Cómo mueren las democracias’ de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cuyo destinatario inicial era Gustavo Petro.

Publicidad

“Se lo traía a Gustavo Petro, pero como el señor ya no da la cara porque moralmente, por lo menos, ya le está subiendo sangre a la cara y le da vergüenza aparecerse”, afirmó Enrique Gómez, candidato presidencial del Movimiento Salvación Nacional.

Incluso, mostró la dedicatoria en la que le dice que es un buen compañero de debate y que comparten el amor por Colombia. Gustavo Petro canceló su asistencia y Sergio Fajardo no llegó porque se quedó varado en Villavicencio debido al mal tiempo.