"¿Eso qué es?": Rodolfo Hernández no ubica al departamento del Vichada y genera indignación

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se ve al candidato presidencial Rodolfo Hernández completamente desubicado cuando un seguidor le solicitó un saludo para el departamento del Vichada.

A través de la plataforma de Twitter, la cuenta @Per_El_Morichal compartió las imágenes.

#Vichada ¿VICHADA, ESO QUÉ ES?: CANDIDATO PRESIDENCIAL



En un video quedó evidenciado el desconocimiento del candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre el país. https://t.co/pNJKmCW4Fh pic.twitter.com/9pt7CRZKVC — El Morichal (@Per_El_Morichal) February 19, 2022

En el clip es posible observar como un seguidor de Rodolfo Hernández se le acerca con el fin de solicitarle un saludo para el departamento de Vichada, en la región del Orinoco.

Es entonces cuando el candidato presidencial le responde: “El Vichada, ¿eso qué es?”; el hombre contesta indicando el departamento y la región. Sin embargo, el precandidato se muestra confundido y pregunta cuál es la capital de dicho departamento.

“Pero, ¿cuál es la capital?”, expresó Hernández.

Tras aclarar su duda geográfica, Rodolfo Hernández procede a mandar un saludo muy especial al departamento e invita a las personas a que lo acompañen en las próximas elecciones del 29 de mayo, prometiendo que “no los va a defraudar”.

Su polémica respuesta generó múltiples reacciones en las redes sociales. Por un lado, estuvieron aquellos que lo defendieron, ya que aseguran que cualquiera puede cometer un error geográfico.

No obstante, hay quienes lo han criticado fuertemente pues afirman que no es posible que un candidato presidencial no conozca acerca de los territorios y departamentos que conforman al país.