Esposa de Rodolfo Hernández dice que recibirán resultados de las elecciones en "casa" y "tranquilos"

A pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, Socorro Oliveros, esposa del candidato Rodolfo Hernández y gerente de su campaña, les envió un mensaje a los colombianos en el que explica por qué este 19 de junio se define el futuro de Colombia.

"Tengo un mensaje del papa, que es sagrado: los colombianos no podemos perder la libertad ni la esperanza, ese es el más importante. Y el otro para mí, las propuestas del ingeniero, él las tiene bien claras. Los pilares, ¿cuáles son? No mentir, no robar, no traicionar y cero impunidad", dijo.

Afirmó que esperará el resultado final de las elecciones en casa, con total tranquilidad, con sus hijos, nietos y demás familiares.

"Lo vamos a recibir acá en mi casa, tranquilos, Rodolfo y yo y mis hijos. No vamos a hacer celebración, no vamos a gastar nada. Tengo una botella de vino para celebrar", expresó Socorro Oliveros.

Asimismo, les pidió a todos aquellos que manejan redes sociales rigurosidad con la información que publican.

También, desde la campaña señalaron que se mantendrán fieles a las políticas de Rodolfo Hernández sobre no gastar dinero en celebraciones.

La agenda de Rodolfo Hernández continuará de manera privada y en la tarde de este sábado tendrá un evento público con jóvenes que apoyan su proyecto político.