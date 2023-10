Este corregimiento de La Guajira no permite el ingreso de políticos, pues no tiene agua potable

Monguí es un corregimiento de Riohacha, en La Guajira. Los habitantes de esa zona del país, cansados de promesas sin cumplir, prohibieron la entrada de los políticos que por estos días están haciendo campaña.



Con pasacalles que dicen “2 años sin agua, aquí no vengan por votos”, la comunidad pide ser escuchada.

“No aceptamos ni que vengan a hacer encuestas sobre política, porque primero hay que solucionar la problemática del agua para que entren a hacer sus campañas políticas”, dijo Rafael Peralta, habitante de esa zona.

Tony Pinto, otro poblador, sostuvo que las personas están pasando “mucha necesidad” por la falta de agua. Aseguró que las personas deben recoger el agua lluvia para poder realizar actividades cotidianas como cocinar, bañarse o lavar ropa.

“Imagínese, mantenemos pidiendo agua. A veces los carrotanques que nos abastecen vienen cada 20 días. El agua que recogemos es para lavar, cocinar, bañarse y todo eso. Los tanques que nos dan no alcanzan”, aseveró Adelis Deluque, habitante de Monguí.

Aseguran que la situación los llevó a no creer en los políticos: “No salimos a votar, cómo vamos a dar votos y estar pasando necesidad con el agua, no es justo. Si nos ponen el agua como debe ser, se vota, si no, no”, agregó María Pérez.

Así la situación, los habitantes de Monguí no esperan la llegada de los políticos, solo ruegan al cielo para que llueva y así poder cocinar o bañarse.