Estos son los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones 2023

Faltan cuatro días para el cierre de inscripciones de candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Aunque hay probabilidades de que aparezcan nuevos nombres en la baraja, lo cierto que es ya figuran algunos como el de Gustavo Bolívar, Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y Jorge Enrique Robledo.



¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Bogotá?

Gustavo Bolívar

El exsenador confirmó el pasado lunes, 24 de julio, que será el aspirante único por el Pacto Histórico. “Les vamos a presentar a los bogotanos el mejor programa de gobierno de los últimos tiempos. Se llama ‘Un pacto por el futuro de Bogotá’”.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá dijo que su administración estará enfocada en los niños, el bilingüismo, la seguridad y la movilidad, entre otros temas.

Uno de sus planes es “llegar a los 300 policías promedio que tienen todas las ciudades del mundo por 100 mil habitantes. Hoy Bogotá solo tiene 220 policías por cada habitante”, señaló Gustavo Bolívar.

Además, Bolívar mencionó lo siguiente: “Vamos a evitar a toda costa, como se pueda, hasta el 31 de diciembre, para que el tramo del metro de Bogotá en la avenida Caracas sea subterráneo”.

Diego Molano

El exministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque inscribió su candidatura con el respaldo de más de 117 mil firmas y recibió el aval del Movimiento Salvación Nacional.

"Hoy nos escribimos con el proyecto y con las firmas del proyecto Reconstruyamos Bogotá. 117.400 bogotanos nos dieron su confianza, y también nos inscribimos coavalados con el Movimiento Salvación Nacional, porque sabemos que tenemos que convocar a más partidos, a más sectores, a los ciudadanos que consideramos que esta ciudad no la podemos perder frente a la amenaza de un Gobierno que quiere imponer acá el caos, el desorden y el odio", expresó Molano.

Jorge Enrique Robledo

Robledo es candidato por el partido Dignidad y Compromiso. Días atrás, en diálogo con Noticias Caracol, el político habló sobre su aspiración actual y plan de gobierno.

"Yo en cuanto a empleo tengo una estrategia muy completa que tiene que ver con promover la industria en la ciudad. Vamos a generar 100.000 empleos, principalmente entre jóvenes y mujeres", contó.

El candidato informó que una de sus propuestas es aumentar el "pie de fuerza" para combatir la inseguridad en la capital: "Si no hay un aumento del pie de fuerza, no es posible atender este problema, porque es que las estadísticas nos dicen que en América Latina y en Colombia son 300 policías por 100.000 habitantes, y Bogotá está como en 200".



Juan Daniel Oviedo

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es otro de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Logró presentar más de 200 mil firmas a la Registraduría y obtuvo el respaldo del Movimiento Con toda por Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, Oviedo señaló que su programa de gobierno busca una movilidad basada en convivencia y armonía y propuso fortalecer los sistemas masivos de transporte y trabajar para la recuperación del SITP.

Rodrigo Lara

Rodrigo Lara también confirmó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada. Una de sus propuestas en cuanto a la inseguridad fue la siguiente: "Lo primero es recuperar el espacio público: los parques y los perímetros de los colegios. Hay cien colegios en donde se están reportando hechos de violencia muy graves y ya los tenemos detectados".

El candidato a la Alcaldía enfatizó que la recuperación de estos espacios busca que “las mamás, los niños en medio de su jornada escolar, estén tranquilos y no haya venta de drogas ni acoso”.

Carlos Fernando Galán

El pasado 17 de julio, Carlos Fernando Galán confirmó en Noticias Caracol que sería, de nuevo, candidato a la Alcaldía de Bogotá y que buscaría el aval del Nuevo Liberalismo. El aspirante ha sido dos veces concejal en la capital y senador de la República.

“Llevo 16 años estudiando el tema de Bogotá y la seguridad. Entiendo la dinámica que tiene la ciudad y la clave es entender el fenómeno completo. De las cifras, son los casos denunciados, la mitad no denuncia. Las dimensiones del problema son mayores. Aquí operan bandas delincuenciales transnacionales, hay bandas nacionales y las bandas locales. Hay que entender la cadena completa. La gente frustrada, con razón, porque capturan a los delincuentes y los liberan rápidamente. No estamos atacando la cadena de delincuencia, no podemos ir al eslabón último, sino toda la operación criminal”, dijo Galán.



Entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá también figurarían Hermán Martínez, exdirector del Jardín Botánico y quien buscaría inscribirse por el partido Fuerza Ciudadana; Nicolás Ramos, de Más Acciones menos Rostro, y Fabián Paredes, por el movimiento Unidos.