"Federico dice cosas que no he dicho": Petro tras ser señalado de querer "expropiar" pensiones

Momentos de tensión se vivieron en el debate final de Noticias Caracol entre los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, a menos de dos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

En relación: Debate final de candidatos presidenciales

Un tópico que ha levantado controversia durante toda la campaña es la propuesta de Petro sobre las pensiones, y en un momento del conversatorio Fico señaló que el líder del Pacto Histórico tiene la intención de “expropiar” las pensiones.

Publicidad

Ante lo dicho por el candidato del Equipo por Colombia, Petro se defendió: “Federico dice y ataca cosas que no he dicho. Yo nunca dije que el stock de las pensiones fueran a pasar de los fondos privados de pensiones, de los cuentahabientes, al Estado, sino que las cotizaciones a partir de la ley entraban en un régimen de pilares. Les pedí que trajeran las grabaciones porque él dice que no fue así, pues traigan las grabaciones”.

Por su parte, Fajado se refirió a las pruebas de las que habla el líder del Pacto Histórico. El candidato de la Coalición Centro Esperanza indicó que las cuentas económicas de las promesas que hace Petro no cuadran.

“Él está reclamando pruebas de afirmaciones que ha hecho y que no son correctas”, indicó Sergio Fajardo.

El exalcalde de Bogotá volvió a intervenir para aclarar que su propuesta pensional es “un modelo de pilares, que a todas estas, es la misma de Fajardo. Que a partir de cuatro salarios mínimo y eso no implica llevarse el stock de las cuentas, sino que el flujo de las cotizaciones de la ley hacia delante se repartirán de acuerdo al volumen de salario entre el fondo público de pensiones y los fondos privados".

Publicidad

Entre tanto, Federico Gutiérrez le respondió a Petro tras su intervención: “Se pone en riesgo con la propuesta de Gustavo Petro, eso es lo que estamos debatiendo. Se le explicó en el debate pasado que sí había dicho que iba a tomar y nacionalizar la plata de los colombianos que ahorraron en los fondos de pensión porque eso no es un ahorro del Estado, es un ahorro individual. Yo le quiero decir a los 18 millones de ahorradores en los fondos privados que conmigo en la Presidencia esa plata está segura”, declaró Fico Gutiérrez.

Petro indicó que ese dinero sí está en riesgo porque “los metieron en Odebrecht, en la ruta del Sol ll". De acuerdo con el candidato, los dueños de los fondos privados de pensiones están utilizando la plata de la cotización de los trabajadores para sus inversiones particulares.

Publicidad

El moderador Néstor Morales citó un trinó Petro en el que habla del traslado de los fondos privados a Colpensiones. Esto respondió el candidato: “Un señor que cotiza libremente hoy puede decir que su ahorro pensional se vuelve un bono pensional en Colpensiones. ¿Cuánta gente ha hecho eso? Un volumen total de 55 billones de pesos que eran de stock, pero libremente los cotizantes se han traslado a Colpensiones porque piensa que ahí sí tiene pensión. Lo que nosotros estamos proponiendo esa una ley de reforma a la ley 100 que permitirá acoplar los modelos”.

Fajardo volvió a lanzar dardos a algunas propuestas de Petro sobre subsidio a madres cabeza de hogar y empleo.

Por último, Federico Gutiérrez manifestó que “llevarse el flujo de hoy es llevar el stock de mañana. Por eso yo afirmo que lo que él plantea es pan para hoy, pero pobreza para mañana. Un modelo fallido”.