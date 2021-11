Federico Gutiérrez acusa a Petro de querer "incendiar el país"

Hubo un nuevo cara a cara de los precandidatos presidenciales para hablar de la reforma a la Policía y su participación en las movilizaciones del paro nacional.

“Es imposible recuperar la legitimidad de todo el Estado colombiano si no se recupera claramente la legitimidad del aparato oficial y militar de Colombia y eso se hace desde un gobierno legítimo que no politice la fuerza y que no decida hacer trizas la paz”, manifestó Roy Barreras, precandidato presidencial.

Un cambio que varios precandidatos plantearon desde reformas de fondo.

“Una reforma a fondo, dejar atrás la Policía del conflicto armado en Colombia y entrar a una nueva etapa en la cual desmilitaricemos la Policía”, indicó Juan Fernando Cristo.

“No haré una reforma la Policía, haré una transformación estructural y sistémica de la Policía recuperando la vocación de seguridad ciudadana que debe tener la Policía, el liderazgo civil”, dijo Juan Manuel Galán.

“Por tanto, desmilitarizar la fuerza pública, la Policía y cumplir la palabra del Estado en términos de cuidar la vida, en términos de garantizar la humanidad humana y en términos de la paz”, reseñó Francia Márquez.

El debate en algunos minutos subió de tono entre los precandidatos Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

“La principal recomendación de la CIDH es que la Policía pase al Ministerio del Interior y eso se cumple en mi gobierno, no lo contestó usted y yo haría las recomendaciones de la CIDH. La segunda recomendación es que se habla mucho y se militariza el discurso, pero alrededor de los héroes, de las Fuerzas Militares, de los muertos y heridos, nunca presentan un balance de cuántas casas les han entregado a los veteranos”, señaló Gustavo Petro.

“Usted instrumentaliza a jóvenes para que hagan lo que usted quisiera hacer, que es incendiar a la ciudad y es incendiar el país, y yo no puedo estar de acuerdo con eso y yo por eso pido que cuando se hable de paz sea coherente y la paz tiene que ver con cómo no tirar unos jóvenes a la guerra”, indicó Federico Gutiérrez.

El acalorado debate entre los dos precandidatos se calmó cuando Petro le entregó el agua de la paz a Federico Gutiérrez.

Por su parte, Alejandro Gaviria, quien está de acuerdo con reformar a la Policía, puso sobre la mesa otras propuestas.

“Las investigaciones disciplinarias que ocurren por violación de derechos humanos, por ejemplo, no siempre son independientes, no siempre se hace por organismos independientes, yo creo que garantizar la independencia de esas investigaciones es fundamental. Y otro tema que no hemos mencionado son los temas que tienen que ver la salud mental de los policías”, agregó Gaviria.

Rodrigo Lara propuso diferenciar la formación de la Policía urbana y la rural.

“El policía rural o el guardia civil obedece a la lógica del soldado con una jerarquía militar clara y enfrenta a los grupos armados de narcotráfico o a los grupos armados que se encuentran en esas zonas y protege a la población rural, y el policía urbano tiene la tarea de interactuar y aplicar el Código de Policía, de definir asuntos de espacio público”, puntualizó Rodrigo Lara.

El debate se realizó en el Gimnasio Moderno y fue organizado por El Espectador.