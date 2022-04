Federico Gutiérrez en El País de los Jóvenes: “Yo sí impulsaría un diálogo con el ELN”

El candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, estuvo en el País de los Jóvenes. Un espacio en el que más de 80 muchachos de todo el país se dieron cita para preguntarles a los aspirantes a la Presidencia de la República, confrontarlos y debatir con ellos.

Federico Gutiérrez habló con ellos sobre educación, oportunidades en el agro, conflicto armado, infraestructura vial y protesta social y aborto, entre otros temas.

Juan Camilo Pérez – Cúcuta

Consejero municipal de Juventudes

Soy uno de los siete cucuteños que están en situación de pobreza. En la ciudad tenemos actualmente 30 mil jóvenes que no están estudiando ni trabajando y creemos que estos jóvenes están cayendo en la ilegalidad en zona fronteriza.

¿Qué garantías brindaría para la empleabilidad en la zona de Cúcuta y cómo mejorar el acceso a la universidad, teniendo en cuenta que tenemos una de las universidades públicas cooptadas por la corrupción y la maquinaria con un rector que lleva 30 años allí?

FG

El problema que tú reseñas en Cúcuta les pasa a los jóvenes en todo el territorio. Tres millones y medio de jóvenes en el país ni estudian ni trabajan. El 68% de ellos son mujeres; las mujeres son las más afectadas por la pandemia, la falta de acceso a la educación. Para tener empleo de buena calidad debe haber una buena formación académica. Por eso el tema no es solo de cobertura sino de calidad académica, evitar deserción académica.

Hay unas regiones con mayores problemas y Cúcuta es una de ellas. Yo lo que he planteado es gratuidad para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas y estamos analizando con el equipo técnico inclusive elevarlo al estrato 4. Pero también garantizar el acceso a universidades privadas en temas de carreras profesionales afines, técnicas. Todo esto muy de la mano del sector productivo para que el joven tenga la posibilidad no solo de estudiar sino que tenga la oportunidad de tener una vinculación laboral.

No existe el mejor subsidio virtuoso que la posibilidad de estudiar.

Y al mismo tiempo también hay un problema de orden público, muchas estructuras criminales lo que hacen es que se aprovechan de miles de jóvenes que no ven una oportunidad real. Pero yo sé que la inmensa mayoría de los colombianos quieren estar del lado de la legalidad. Y todo lo demás que has mencionados de corrupción y clientelismo se tiene que acabar y no se puede permitir en la educación. Será parte de la lucha que vamos a dar por los jóvenes.

Contrapregunta

Candidato, en las regiones estamos cansados de ese discurso centralista, pero las regiones siempre quedamos apartadas. Ese mismo discurso lo escuchamos hace cuatro años y hoy seguimos esperando soluciones reales. Por eso mi pregunta concreta es, ¿qué hacer en la frontera en temas de empleabilidad y educación?

FG:

Yo también estoy cansado del centralismo. Yo vengo de región. El problema se basa también en cierta parte por el fenómeno del problema que tenemos en Venezuela. De una frontera que era de la más dinámicas y hoy solo circulan sueños rotos y familias destruidas.

Cúcuta que vivía de los servicios que prestaba a la comunidad de Venezuela. La frontera no solo debe estar abierta para el paso peatonal sino para el paso vehicular y los temas de comercio. El comercio hoy lo están realizando todas las estructuras criminales, incluida una de la que el país de pronto no habla mucho que es El tren de Aragua.

Se tiene que dinamizar la economía para que las empresas puedan subsistir, y allí es donde los jóvenes van a encontrar las oportunidades reales pero con pertinencia.

Valentina Gutiérrez – Bogotá

Estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Viene de familia campesina y tiene raíces afro por sus abuelos nigerianos.

El campo se está envejeciendo, hay escasez de mano de obra. Nos estamos quedando sin jóvenes ni niños por la falta de oportunidades laborales. ¿Qué garantías les darías a los jóvenes y la niñez en el campo y cómo parar el envejecimiento del campo?

FG

Tenemos una oportunidad inmensa en el campo pero hay que aprovecharla. Llegó la hora de invertir en el campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y si mucho cultivamos 7 millones.

Estrategias fundamentales para invertir en el campo: infraestructura, vías terciarias. Vamos a pasar de invertir un billón de pesos anual promedio que se invierte hoy a triplicar la inversión para que los colombianos tengan cómo sacar sus productos.

El segundo, se necesita el agua. Necesitamos distritos de riego, los últimos que construyó el país son de la década de los 50 y los 60. Tercero, créditos blandos para los pequeños, medianos y grandes productores. Cuarto, es fundamental ayudar a eliminar esa intermediación que existe entre los campesinos y los que terminan vendiendo los productos. Hay que ser conscientes de que en campo hay un cambio en términos de agricultura de precisión.

Y vamos a llevar los programas no solo presenciales sino también virtuales para que los jóvenes tengan un sustento. Tenemos que tener más productos y ser una dispensa agrícola para Colombia y para el mundo. Y ahí es fundamental los insumos agrícolas (…) tenemos que ser un país productor de insumos agrícolas y fertilizantes.

Contrapregunta:

¿Qué harías para recuperar la confianza de los jóvenes de que sí se puede recuperar un país de oportunidades y no buscar esas oportunidades en el exterior?

Con acciones reales. Gran parte de la población colombiana tiene derecho a tener desconfianza.Tres millones de jóvenes ni tienen empleo ni estudian, pero ojo con esto. Tiene que haber enfoque de género. El tema del primer empleo, mantener el subsidio del 25% de salario a las empresas para estimular la vinculación laboral. Estamos proponiendo pasar de 400 mil a 1,2 millones en jóvenes en acción.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Freddy Zabala

No me quedó claro el tema de la seguridad en zona fronteriza y, con la segunda pregunta, ¿realmente te comprometes porque sabemos que tenemos una política agro desactualizada, y todo lo que dices es muy bonito suena supergenial, pero actualizarías esa política agro?

FG

Cuando yo planteo el tema de seguridad hablo de la importancia de que no sean discusiones de derecha, izquierda o centro. Tiene que ser una política de Estado que la gente tenga seguridad. En zona de frontera tenemos un problema muy grave y es cómo estructuras como disidencias de FARC, el ELN, o El tren de Aragua, están reclutando a muchos jóvenes no solo venezolanos sino colombianos. Al no tener una oportunidad de vinculación laboral o de estudio se van para allá.

Yo sí creo que debe haber un tema de Estado fuerte que se enfrente a las estructuras criminales, pero no es solo un tema de tropa o de poner más policía. Esto es un tema también de oportunidad. Evitar deserción económica. El golpe más duro que le podemos dar a la criminalidad es el de la educación.

Ronald Vargas – Boyacá

Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional y representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.

Candidato, las universidades públicas están en crisis y ante la falta de voluntad política de los últimos gobiernos se están cayendo a pedazos. Hemos pedido inversión a la base presupuestal de las universidades. Yo reviso su programa y encuentro mucho continuismo con el actual gobierno. ¿Qué va a hacer usted de cara a la situación de las universidades públicas?

FG

Ahí ves un buen representante estudiantil. Yo sí creo que se debe aumentar la base presupuestal para las universidades públicas en cada una de las regiones.

Hay que garantizar no solo acceso sino calidad. Yo sí creo que los programas de becas tienen que continuar y no solo para los mejores promedios, ¿qué termina pasando con el joven y estudiante promedio? Yo no fui la mejor nota del colegio o la universidad. ¿Qué tantas oportunidades hubiera tenido de becas o créditos del Estado? Hay que mejorar las becas para jóvenes con mejores notas, pero también para el joven promedio, que es el que se termina quedando.

Invertir en la infraestructura, pero también pensemos mucho los sueldos de los docentes. Los presupuestos tienen que aumentar y mejorar, pero se tienen que revisar cómo se están usando.

Contrapregunta:

Siempre dicen lo mismo. Dar becas no es ampliar la cobertura. Dar becas es tomar los mismos cupos y ver cómo se cambia la financiación. Si no se invierte en la base presupuestal, usted no puede hablar de cobertura en educación pública. Usted puede hablar de becas en la educación privada, pero en Tumaco, Chocó, Caribe, Arauca, allá donde llega el conflicto armado, es donde se tiene que implementar este tema.

Y eso tiene que ir acompañado de una política de empleo. Siempre nos han prometido lo mismo y nunca nos han cumplido. ¿Cuál sería su primera acción de gobierno?

FG

Sí debe aumentar la base de las becas, pero no solo es decir beca con las mismas coberturas. Es aumentar las coberturas con calidad y pertinencia. Y eso de dónde va, de la mano del sector productivo. Para que haya empleo necesitamos tiene que haber crecimiento económico y necesitamos cerrar esa brecha de talento humano. Es cómo mejorar la infraestructura para poder recibir más jóvenes también, pero hay que mejorar también el tema virtual. Muchas veces las regiones más apartadas no tienen conectividad y las universidades no pueden llegar de forma virtual.

Esta semana se cumplió un año del tema de las protestas, y yo quiero decir lo siguiente: yo, como presidente, voy a garantizar la protesta social. Es un derecho, es un derecho. Un joven que sale a las calles a reclamar porque no tiene acceso a la educación superior tiene todo el derecho de estar ahí y reclamarle al Estado y hacerse notar.

Lo que sí hago como reflexión es que no toleremos como sociedad ni la violencia ni los bloqueos. Hay muchas cosas que en el país tiene que cambiar, lo que si no le puede pasar al país es que esos cambios signifiquen saltos al vacío sin paracaídas, como le ha pasado a otros países.

María José Muñoz

Estudiante de la Universidad de los Andes y representante estudiantil

Se cree que en la universidad privada todos estamos supercómodos y no es verdad. Hay muchos superendeudados y siguen endeudados el resto de su vida. Y este endeudamiento viene de una política que ningún gobierno ha querido atacar y es el Icetex. ¿El Icetex hay que reformarlo sí, no y cómo?

FG

Esto hay que darle una mirada desde el punto de vista humano y de cómo no puede ser un sistema que a punta de intereses genere más recursos para darles oportunidades a otros. Sí tienen que haber reformas, pero no solo pensando de acá hasta adelante. Sino pensando con retroactividad de cómo le damos un alivio a miles de jóvenes que tuvieron un crédito del Icetex y al no tener una vinculación laboral inmediata pasaron los años y se lo fueron comiendo los créditos.

Y se convirtió en el peor problema de sus vidas y se convirtió además en un problema de salud mental inmenso. Cada reforma tiene que ser mirada con retroactividad.

CONTRAPREGUNTA:

Me preocupa que la visión es “porque no tienen trabajo”. El diagnostico que hemos visto es que la gente no paga los créditos del Icetex es por el diseño mismo del programa, porque tiene interés sobre interés y por qué además el Icetex está endeudado con el Banco Mundial. Estamos pagando en dólares créditos que el Icetex adquirió con el Banco Mundial, y es muy berraco pagarlos.

FG

La propuesta que debe fondear es el Estado. Tiene que ser una reforma con una visión humana, mirar no solo hacia adelante sino de aquellos que tomaron estos créditos y que hoy es el peor problema de sus vidas.

Laura Quevedo – representante estudiantil de la Universidad Nacional

Me llama la atención de que hables del enfoque de género. Yo quiero preguntarte qué propuestas tienes frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Daniela Torres – estudiante de la Universidad Javeriana y representante estudiantil

¿Usted se sentaría a negociar con el ELN?

Eimmy – soachuna pero cundinamarquesa de extracción campesina

Le pregunta sobre los Tratados de Libre Comercio y le da el ejemplo de Ubaté, antiguamente una potencia en producción láctea y hoy en quiebra por el TLC con Nueva Zelanda. ¿Renegociaría los TLC y fortalecería la producción nacional?

Aborto y derechos sexuales y reproductivos

Yo defiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero no puede ser una discusión solo de las mujeres sino también alrededor de los hombres. Y voy a hablar un tema como el embarazo en las adolescentes, que es uno de peores problemas del país. Y queda un tema como si fuera solo de la mujer y el muchachito que la embarazó no se sale del sistema escolar, pero sí la mujer y hay un círculo vicioso de pobreza.

Hay que reducir el embarazo radical en adolescentes trabajando de la mano de las EPS y llegando a los centros educativos en temas de formación sexual y reproductivas y garantizando los métodos anticonceptivos tanto para hombres como mujeres.

Frente al tema de la interrupción del embarazo. Yo respeto y siempre he apoyado hasta las tres causales que había definido la Corte. Mi concepto frente al último fallo de la Corte, lo que he dicho, es que e parece excesivo hablar de 24 semanas, cuando son seis meses en el cual el feto y el bebé está formado. He pedido que la Corte revise siendo respetuoso de sus decisiones.

Negociación con el ELN

Siempre vamos a seguir buscando la paz y he dicho lo siguiente. Lo primero, es que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Voy a llegar a los territorios, especialmente de la implementación de las zonas PDET. Vamos a cumplirle de forma muy clara a los jóvenes que entregaron las armas porque lo peor que nos puede pasar como país es que estos jóvenes vuelvan a ser reclutados por organizaciones criminales. Estos jóvenes tienen que tener todas las oportunidades.

Y sobre el ELN, yo sí impulsaría unos diálogos, pero el ELN tiene que demostrar su voluntad de paz. El ELN se tiene que comprometer con los colombianos en abandonar el narcotráfico, tiene que dejar de asesinar a la población civil, tiene que dejar de secuestrar, de extorsionar, la minería ilegal.

Bajo ese compromiso y voluntad de paz yo lo haría. Pero por sobre todo tenemos que tener es un dialogo con los colombianos que sí cumplen con la norma.

¿Y los TLC?

No necesariamente el problema es el concepto de un TLC, el tema de fondo es cómo cuando un Estado firma el TLC tiene que darles las garantías a los productores, al campo, a los empresarios, para ser productivos y competitivos.

Yo sí plantearía en unas conversaciones binacionales entender que estamos pasando por una situación compleja en materia social. Y que una de las oportunidades mas grandes de Colombia es desarrollar el campo. Y esa conversación se tiene que dar con muchas naciones amigas de cómo mejorar esa balanza comercial.

PREGUNTAS ENVIADAS POR REDES SOCIALES

Juan Esteban Castañeda

Hacer una denuncia en Colombia es un tema tan largo que al final solo se tienen dos salidas: no se hacen y si se hacen quedan impunes. ¿Qué reformas haría usted para mejorar el sistema penal?

FG:

Es muy importante que exista una buena administración de justicia. Cuando se ponen las denuncias, los procesos se quedan archivados en el tiempo y hay saturación en los juzgados. Hay que descongestionar la justicia, es fundamental tener más y mejores jueces, pero hay que usar también la inteligencia artificial para avanzar en procesos que tienen denominadores comunes. En muchas regiones no hay justicia y quién termina ejerciendo justicia. Los grupos armados y cuando la gente pierde la confianza en el Estado y las instituciones recurre a otros mecanismos.

Henry Diaz

El próximo presidente debe interconectar a Colombia con las vías férreas. ¿Cómo va a luchar contra los monopolios del transporte carretero que se oponen a costa del interés de los colombianos?

FG

Hay hoy en implementación de un programa de obras 4G, que demuestra que, a lo largo de varios gobiernos, se están viendo obras de interconexión de varias regiones y comenzar la primera ola de obras 5G, que incluyen la continuidad de proyectos carreteros, fluviales y la recuperación del 20% de la red férrea.

Continuar con proyectos de aeropuertos y los proyectos portuarios y continuar hacia adentro del país, las vías terciarias para el campo. Pasando de un billón de pesos anual a tres billones anuales. Hay dos tipos de conectividad, física y virtual. La conectividad digital también es importante.

FG

Quiero agradecerles a los jóvenes decirles que nunca pierdan los sueños, así exista desconfianza hay que recuperar la confianza con soluciones reales y ustedes son parte de la solución. Y agradecerle a Caracol por darle este espacio que le da importancia a los jóvenes. Yo les quiero agradecer y felicitar por el respeto porque podemos pensar diferentes en muchos temas, y ustedes le dan un ejemplo al país como argumentan con realidades, cifras y diagnósticos y eso me da confianza de que el país va hacia adelante. Una juventud que no se queda callada.