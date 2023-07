Federico Gutiérrez tras lanzar candidatura: “Daniel Quintero nunca fue futuro y pronto será pasado”

Federico Gutiérrez enfila baterías para iniciar su campaña política para llegar nuevamente a ser alcalde de Medellín. En entrevista con Noticias Caracol, habló de los temas que más le preocupan y los que promete mejorar si los medellinenses votan por él en los comicios del 29 de octubre.

¿Si usted llega a ser alcalde de la ciudad qué va a pasar con Empresas Públicas de Medellín?

Federico Gutiérrez: “Como ya tenemos la experiencia, lo primero que hay que hacer es recuperar a EPM. Está en riesgo, está en manos de la politiquería, hay rumores de corrupción y lo que hay que hacer es cambiar inmediatamente la gerencia, la junta directiva y retomar el control de la empresa. Acaban de engañar a la gente con una tal rebaja de servicios públicos que tendría que pagar la gente inclusive con intereses dentro de los próximos meses. Ha sido una junta directiva casi que de bolsillo, que no le pone cuidado a la empresa y ahí tendremos que tomar decisiones.

Esta junta directiva no ha cuidado los intereses de EPM y de la ciudad. Le aprueba al alcalde Quintero hace pocos días para que vaya al consejo a pedir 330 mil millones de pesos más de transferencias sabiendo que lo que han tenido es plata como ninguna otra administración, y la plata no se ve. En estos cuatro años la administración de Medellín ha tenido casi seis billones de pesos más de lo que tuvimos en la alcaldía nuestra, ¿dónde está la plata? La ciudad está destruida, las calles llenas de huecos, los parques destruidos, los colegios caídos, la gente en muchas zonas de la ciudad con más hambre; lo social, mal.

Lo que vamos a hacer es recuperar eso porque ya sabemos cómo hacerlo y esta vez no vamos a dejar que sigan dividiendo la ciudad. Aquí quienes hoy mal gobiernan a Medellín dividieron a Medellín, que entre ricos, pobres, izquierdas, derechas. Medellín es una sola, vamos a unirla”.

¿Qué estrategias aplicará Federico Gutiérrez o cómo espera mejorar los índices de inseguridad en Medellín?

Federico Gutiérrez: “Es un tema nacional, el primer ejercicio que hay que hacer está en pedirle al gobierno nacional que entienda que la seguridad es necesaria, eso no es de izquierda o derecha, es un derecho y vemos cómo todos los grupos criminales se fueron tomando las ciudades y las regiones del país. Se necesita apoyo, pero desde de la alcaldía se puede hacer mucho. Pongo ejemplos: el tema del fleteo o el robo cuando una moto se acerca un carro y amenaza y roba, nosotros logramos disminuciones con estrategias de temas de tecnología y cámaras de reconocimiento de placas, disminuciones superiores por ejemplo el 40%. Se tiene que aprovechar la tecnología también, pero también el pie de fuerza e ir detrás de esa estructuras criminales, desarticularlas.

La gente no puede seguir saliendo con miedo de sus casas, pero sí aclaro que esto es un tema también nacional y el Gobierno nacional tiene que ponerle cuidado a eso. Aprovecho para decir el caso de Buenaventura: el gobierno, en vez de reaccionar para proteger a la gente, saca un comunicado del comisionado de paz casi que rogándoles a la estructuras criminales que se apiaden de la gente”.

¿Qué lo llevó a querer repetir Alcaldía de Medellín en lugar de continuar la carrera presidencial?

Federico Gutiérrez: “Esa es una discusión que, por supuesto, se dio en muchos escenarios. Hubo gente que me decía ‘Fico, pero si usted ya sacó más de 5 millones de votos, ¿por qué no espera hasta el 2026?'. Pues yo les digo algo, el país no va bien, va muy mal y no podemos esperar hasta el 2026 para empezar a recuperar el país, el país se recupera desde las regiones. Yo siento una responsabilidad también con mi ciudad y qué más grande que servir para la ciudad de uno.

No existirá mejor movilización ciudadana que recuperar las regiones a través de las elecciones del 29 de octubre , hay que recuperar las ciudades. Si Colombia retoma el rumbo recuperando ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y muchas otras ciudades, ese día vamos a empezar recuperar a Colombia”.

En medio de esta entrevista con Noticias Caracol, Federico Gutiérrez se refirió al actual mandatario de Medellín, Daniel Quintero: “Rompió con todo, rompió inclusive con las tradiciones éticas. La discusión en Medellín no es de izquierda o derecha, no es ideológica, es de principio, de ética, de valores, de lo público, pero no vale la pena hablar más de él. Nunca fue futuro y pronto será pasado, no ha hecho sino hacerle daño a la ciudad, por eso no puede salir a la calle, la gente no lo quiere, se ve en las encuestas. Se dedicaron a dividir la ciudad, a llenarla de odio todos los días. Todo lo contrario vamos a hacer nosotros”.

Fico empezará en firme su campaña política por las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín el 29 de julio.