Federico Gutiérrez: "Yo sí les garantizo a los colombianos que nuestro gobierno será de 4 años"

Federico Gutiérrez envió un mensaje en redes sociales luego de que Gustavo Petro mencionara que algunos le han dicho que el plan de Gobierno que propone, si llegara a ser elegido como presidente de Colombia, no puede hacerse "solo en cuatro años”. Lo expresó durante un discurso en Pescaíto, en Santa Marta.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor”, señaló el candidato por el Pacto Histórico.

Gustavo Petro vuelve a decir que su propuesta necesita más de 4 años para realizarse.



Se la pasa diciendo en medios de comunicación que entregará el poder a los 4 años pero en plaza pública abre la puerta de la reelección.



Frente a esto, Federico Gutiérrez envió un mensaje en Twitter en el que manifestó: “Yo sí les garantizo a los colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución de Colombia”.

Para algunos en redes, Petro no está hablando de reelección, sino admitiendo que sus ideas no podrán realizarse en su período y que lo que dejará son las bases sentadas para las transformaciones que plantea hacer en Colombia.

Eso opinó el periodista Juan Fernández en un debate en Mañanas Blu, quien consideró que las palabras de Petro se referían a que “lo que él está haciendo, sus proyectos continuarán, porque no es posible hacerlo en cuatro años”.

“Creo que no se va a hacer reelegir y ese fue un tema superado hace muchos años”, añadió.