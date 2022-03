“Fico Gutiérrez no es más que una versión de Iván Duque 2022”: Centro Esperanza

Tras los resultados de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del pasado domingo , la Coalición Centro Esperanza se ha enfocado en definir con qué fuerzas harán unión de cara a las presidenciales del 29 de mayo.

Se ha conocido que Centro Esperanza ha descartado alianzas con expresidentes y otras fuerzas políticas tradicionales. Juan Fernando Cristo, director de la coalición, dice que se enfocarán en los 8 millones de colombianos que no votaron y en figuras independientes de la Alianza Verde y los liberales.

“Vamos a convocar a la gente, no vamos a hacer pactos políticos para repartir el Estado. No vamos a recoger a los expresidentes de la república que están mandados a recoger. Esta no va a ser la candidatura de los políticos, de Germán Vargas Lleras en el 2018”, indicó Cristo.

En la Coalición Centro Esperanza también insisten en que Fico Gutiérrez no puede ser quien enfrente a Gustavo Petro.

“Fico Gutierrez no es más que una versión de Iván Duque 2022. Con las mismas propuestas, con los mismos apoyos y con el expresidente Uribe detrás”, agregó Cristo.

Esta semana la Coalición Centro Esperanza anunciará los roles de cada uno de sus miembros, quienes parecen pasar de las confrontaciones a ser jefes de debate de Sergio Fajardo.

Se conoció que ya el candidato presidencial está revisando las hojas de vida de varias personas con miras a escoger quién sería su fórmula a la vicepresidencia, nombre que dará a conocer en las próximas horas.