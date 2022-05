Fico y Petro se enfrentan por el tema del petróleo: escuche lo que se dijeron en el debate final

Un rifirrafe entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez se presentó durante el debate final realizado este viernes, 27 de mayo de 2022. La polémica se registró en torno a la política del candidato del Pacto Histórico sobre el petróleo.

“Venezuela no produce nada fuera de petróleo, es el caso extremo de lo que puede pasar a Colombia si seguimos insistiendo en vender petróleo; vendes petróleo, importas alimentos. Lo que está pasando ahora en Colombia respecto a los alimentos es el efecto de depender del petróleo”, dijo.

Federico Gutiérrez mostró su desacuerdo con Petro al asegurar que “una política radical como la que él ha planteado significaría lo siguiente: de tajo, acabar con el 32, 34%, de las exportaciones de Colombia; de tajo, acabar con el 12% del presupuesto de inversión, que financian todos los programas que hoy conocemos, como Ingreso Solidario, que yo voy a tener es una renta básica para 5.000.000 de hogares, pero acabaría la matrícula cero para estudiantes 1, 2 y 3, acabaría los programas de adulto mayor".

“Está bien avanzar en la transición, pero hay que ser responsables en el manejo de las finanzas públicas. Pero, además, agravaría el problema que hoy tenemos de inflación, entendiendo además que entonces habría que importar el combustible y que sería más costoso y que eso impactaría de manera clara en los hogares colombianos”, afirmó, al anotar que la pregunta es cómo y qué es viable para combatir la pobreza.

Agregó: “Hace poco en otro debate, Gustavo decía que Colombia está peor que Venezuela, eso no es cierto, problemas tenemos… la pobreza hoy en Colombia es del 39%, 20 millones, demasiado, pero ¿cómo quedaron después de la dictadura en Venezuela? 94% de pobreza”.

“Lo que sí creo es importante definir cuáles son los modelos con los que vamos a sacar adelante a Colombia, cambios necesitamos, pero sin poner en riesgo al país ni la economía ni las familias colombianas”, sostuvo.

Gustavo Petro respondió tras el “ataque” de Federico Gutiérrez.

“Yo no he hablado de frenar la producción de petróleo, no he hablado de frenar la exportación de petróleo, no he hablado de dejar de refinar petróleo, transportarlo, no he hablado de que se acaben las regalías que financian al Estado. Al contrario, pienso aumentarlas quitando ese artilugio que sacaron últimamente del descuento de las regalías del impuesto renta a la petrolera, que es casi $20 billones que le están tumbando al país”.

Y agregó: “Yo lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos permite 12 años, tiempo que la ciencia determina para hacer la transición hacia una economía descarbonizada y con matriz energética limpia”.

“La producción y exportación de petróleo siguen, pero vamos transitando con paso seguro hacia qué, el petróleo produce una enfermedad holandesa, eso qué significa, que el volumen de exportación inmenso, 32.000, 40.000 millones de dólares, se convierte en importación y nosotros estamos importando cosas que podríamos hacer en Colombia, por ejemplo, el maíz, camisas, zapatos”.

Considera que eso “está matando entonces los puestos de trabajo”.

“A la gente hay que darles las condiciones para trabajar. Simplemente, proteger las confecciones es un millón de puestos de trabajo", apuntó.

Federico Gutiérrez insistió en que Petro sí ha propuesto en repetidas ocasiones que acabaría el petróleo, pero se alegró de que supuestamente cambiara de posición.

“Para poder cerrar brechas en los próximos años, tenemos que crecer como mínimo por encima de 5% anual, lo que puede llegar a suponer inclusive en términos de recursos adicionales a los siguientes años, $10 billones adicionales”, dijo.

Finalmente, señaló que, “si el comportamiento aumenta como va, por cada dólar que aumenta el precio del barril, significan 400.000 millones de pesos más para el presupuesto de Colombia y así tendríamos inclusive al año entrante $10 billones adicionales al presupuesto del 2023 para poder invertir en programas sociales”.

“Hoy tenemos que tener una política fiscal responsable y tener mucho cuidado con esas acciones que dejarían a Colombia en la absoluta miseria”, concluyó.