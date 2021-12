Francia Márquez a Gustavo Petro: “le voy respirando en el cuello”

Al recibir el aval del Polo Democrático para aspirar a la Presidencia de la República y enfrentar a Gustavo Petro en la consulta del Pacto Histórico, Francia Márquez reconoció que hubo dificultades para la conformación de la lista al Congreso de la República.

“Sin problema puedo decir que si el Pacto Histórico no es con las mujeres, si no es con las diversidades, no es con la juventud, no es con la población negra, no es con la población indígena, entonces el Pacto Histórico no será, y eso no significa que haya fracturas”, fue su posición.

Seguidamente aclaró que sus exigencias fueron acatadas y que la lista al Senado por el Pacto Histórico tendrá a Carlos Rosero, de la comunidad afro: “Esperamos que ese ajuste de esa lista se pueda hacer y que efectivamente eso le dé tranquilidad a nuestros candidatos y candidatas, y a la gente que cree en este sueño”.

Sobre las versiones de su supuesta salida dejó en claro que “yo no voy a renunciar, en el Pacto Histórico yo creo (…) no voy a dar el gangazo a los que quieren que renuncie porque quieren debilitarlo”.

Francia Márquez también le formuló a Gustavo Petro una advertencia:

Petro hoy tiene las encuestas arriba, pero yo le voy respirando en el cuello

Publicidad

El senador Iván Cepeda dijo por su parte que aunque no hay fisuras en el Pacto Histórico, buscará que cierren la puerta al ingreso de personas cuestionadas como Luis Pérez.